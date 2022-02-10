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На улице Щорса в Белгороде починили потухшую остановку

10 февраля 11:21
Фото: Бел.Ру
5 февраля на остановке «Королёва» по улице Щорса перестало работать освещение. Спустя пять дней, 10 февраля, свет на остановке появился. Мэрия написала об этом в Instagram «Бел.Ру».
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Щорса

5 февраля редакция писала о проблемной остановке «Королёва» на улице Щорса. Спустя пять дней освещение там починили. До этого представители городской администрации обещали отправить специалистов на объект.

Это уже не первая проблема с остановками на Щорса. На той же остановке «Костюкова» 19 мая прошлого года разбилось стекло. Тогда в администрации обещали восстановить поломку по гарантии в течение 14 дней.

Несмотря на это, стекло на остановке так и не появилось. В конце августа редакция обратилась в мэрию за комментарием. Выяснилось, что делать ремонт по гарантии подрядчик отказался, поэтому городская администрация собиралась обращаться в суд.

Появилось стекло на остановке только спустя семь месяцев — ближе к концу декабря. В мэрии сообщили, что подрядчик по гарантии предоставил стекло и мастера.

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