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Posted 10 февраля 2022, 05:09

Published 10 февраля 2022, 05:09

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Губернатор Вячеслав Гладков заболел коронавирусом

10 февраля 2022, 05:09
Сюжет
Губернатор
Глава Белгородской области в соцсети сообщил, что у него диагностировали штамм «омикрон».

У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова подтвердился ковид. На своей странице в Instagram чиновник уточнил, что заболел именно штаммом «омикрон».

Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал. Поэтому сегодня буду больше писать. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Вячеслав Гладков

Руководитель региона отметил, что полностью на больничный он не уйдёт и будет работать удалённо.

О подозрении на коронавирус Гладков сообщил 9 февраля. В этот же день губернатор сдал тест на наличие инфекции.

На 9 февраля в регионе выявили 1198 новых случаев заболевания коронавирусом. Ежедневно в области вирус находят у более тысячи человек.

Что касается омикрона, то более 80% тестов на новый штамм у белгородцев оказались положительными. При этом тестирование на омикрон выборочное. Так, из всех положительных результатов анализа только 10% отправляют на скрининговое исследование для определения штамма.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Коронавирус#Вячеслав Гладков
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