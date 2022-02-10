Губернатор Вячеслав Гладков заболел коронавирусом

Posted 10 февраля 2022, 05:09
Published 10 февраля 2022, 05:09
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова подтвердился ковид. На своей странице в Instagram чиновник уточнил, что заболел именно штаммом «омикрон».
Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал. Поэтому сегодня буду больше писать. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Вячеслав Гладков
Руководитель региона отметил, что полностью на больничный он не уйдёт и будет работать удалённо.
О подозрении на коронавирус Гладков сообщил 9 февраля. В этот же день губернатор сдал тест на наличие инфекции.
На 9 февраля в регионе выявили 1198 новых случаев заболевания коронавирусом. Ежедневно в области вирус находят у более тысячи человек.
Что касается омикрона, то более 80% тестов на новый штамм у белгородцев оказались положительными. При этом тестирование на омикрон выборочное. Так, из всех положительных результатов анализа только 10% отправляют на скрининговое исследование для определения штамма.