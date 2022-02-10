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Белгородцы смогут сами загружать тесты на «Госуслуги» для выдачи QR-кода по антителам

10 февраля 13:18
Фото: pixabay.com
Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Возможность самостоятельно загружать результаты исследований на антитела, чтобы получить QR-код, появится после того, как соответствующую функцию разработают в Минцифре.

10 февраля региональный министр здравоохранения Андрей Иконников участвовал в ВКС, который проводил Минздрав РФ. Один из вопросов касался получения QR-кодов по антителам. Как и ранее отмечал чиновник, пройти исследование на антитела белгородцы могут самостоятельно и платно, поскольку данные тесты не покрывает полис ОМС.

А вот новшеством станет то, что Минцифры разработает функцию, которая позволит людям самостоятельно загружать анализы на антитела на «Госуслуги», чтобы в дальнейшем автоматически получить QR-код.

Напомним, исследование на антитела может проводить любая сертифицированная лаборатория. До внедрения разработки при сдаче анализов в госклинике можно сразу рассчитывать на то, что результаты попадут на «Госуслуги».

Если же тестирование проходит в частной клинике, с результатами придётся обратиться к своему врачу, чтобы он вручную внёс данные в систему.

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#Новости#Андрей иконников#Госуслуги#QR-код#Минздрав#Антитела#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
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