Белгородцы смогут сами загружать тесты на «Госуслуги» для выдачи QR-кода по антителам

10 февраля региональный министр здравоохранения Андрей Иконников участвовал в ВКС, который проводил Минздрав РФ. Один из вопросов касался получения QR-кодов по антителам. Как и ранее отмечал чиновник, пройти исследование на антитела белгородцы могут самостоятельно и платно, поскольку данные тесты не покрывает полис ОМС.
А вот новшеством станет то, что Минцифры разработает функцию, которая позволит людям самостоятельно загружать анализы на антитела на «Госуслуги», чтобы в дальнейшем автоматически получить QR-код.
Напомним, исследование на антитела может проводить любая сертифицированная лаборатория. До внедрения разработки при сдаче анализов в госклинике можно сразу рассчитывать на то, что результаты попадут на «Госуслуги».
Если же тестирование проходит в частной клинике, с результатами придётся обратиться к своему врачу, чтобы он вручную внёс данные в систему.