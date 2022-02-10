Белгородцы смогут сами загружать тесты на «Госуслуги» для выдачи QR-кода по антителам

10 февраля региональный министр здравоохранения Андрей Иконников участвовал в ВКС, который проводил Минздрав РФ. Один из вопросов касался получения QR-кодов по антителам. Как и ранее отмечал чиновник, пройти исследование на антитела белгородцы могут самостоятельно и платно, поскольку данные тесты не покрывает полис ОМС.