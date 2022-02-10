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Белгородская молодёжь может купить по «Пушкинской карте» билеты в Москве и Питере

10 февраля 12:13
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил министр культуры Белгородской области Константин Курганский. Он отметил, что обладатели «Пушкинских карт» могут приобрести билеты для посещения учреждений культуры как в Белгородской области, так и за её пределами.

По словам чиновника, количество присоединившихся к проекту учреждений культуры в Белгородской области увеличивается с каждым днём. Участников проекта отбирают на экспертном совете. На сегодняшний день в программе участвуют уже 106 учреждений.

Мы стараемся создавать события, которые интересны посетителям. По количеству учреждений, которые подключены к проекту, мы уступаем в ЦФО только Москве и Подмосковью. Константин Курганский

В 2021 году на балансе «Пушкинской карты» было 3000 рублей, с 1 января 2022 года сумму увеличили до 5000 рублей.

Курганский отметил, что белгородская молодёжь может спокойно приобрести билеты для посещения учреждений культуры как на территории Белгородской области, так и в соседних регионах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

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