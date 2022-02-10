Белгородская молодёжь может купить по «Пушкинской карте» билеты в Москве и Питере

По словам чиновника, количество присоединившихся к проекту учреждений культуры в Белгородской области увеличивается с каждым днём. Участников проекта отбирают на экспертном совете. На сегодняшний день в программе участвуют уже 106 учреждений.
Мы стараемся создавать события, которые интересны посетителям. По количеству учреждений, которые подключены к проекту, мы уступаем в ЦФО только Москве и Подмосковью. Константин Курганский
В 2021 году на балансе «Пушкинской карты» было 3000 рублей, с 1 января 2022 года сумму увеличили до 5000 рублей.
Курганский отметил, что белгородская молодёжь может спокойно приобрести билеты для посещения учреждений культуры как на территории Белгородской области, так и в соседних регионах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Казани.