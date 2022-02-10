Бабушка застала 15-летнюю внучку за сексом с 27-летним белгородцем

27-летнего белгородца признали виновным в интимной связи с несовершеннолетней девочкой младше 16 лет. Молодых людей на месте преступления застала бабушка девушки и обратилась к правоохранителям.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Белгородец находился дома у девушки, в связь они вступили по взаимному согласию. За своё преступление парень получил 420 часов обязательных работ.
Напомним, ещё один 19-летний житель региона вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Дело закончилось беременностью несовершеннолетней. Свою вину молодой человек признал. Избежать наказания он может, если женится на потерпевшей.