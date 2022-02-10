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Бабушка застала 15-летнюю внучку за сексом с 27-летним белгородцем

10 февраля 15:07
Фото: Бел.Ру
Женщина обратилась в полицию, парню грозит тюремный срок, сообщили в следкоме.

27-летнего белгородца признали виновным в интимной связи с несовершеннолетней девочкой младше 16 лет. Молодых людей на месте преступления застала бабушка девушки и обратилась к правоохранителям.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Белгородец находился дома у девушки, в связь они вступили по взаимному согласию. За своё преступление парень получил 420 часов обязательных работ.

Напомним, ещё один 19-летний житель региона вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Дело закончилось беременностью несовершеннолетней. Свою вину молодой человек признал. Избежать наказания он может, если женится на потерпевшей.

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#Новости#Секс#Девушка-подросток#Происшествия
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