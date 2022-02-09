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За день не успели: разбитую дорогу на Костюкова отремонтируют в течение суток

9 февраля 14:21
Фото: администрация Белгорода
Больше всего недовольство горожан вызывало состояние моста на Костюкова и на дороге около УСК Светланы Хоркиной. Мэрия проверила ход ремонтных работ, сообщили в городской администрации.
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Дороги

9 февраля градоначальник Антон Иванов посетил проблемные участки на мосту на Костюкова и на дороге около УСК Светланы Хоркиной — их состоянием белгородцы были особенно недовольны. Завершить ямочный ремонт планируют в течение суток.

По данным мэрии, на проблемных участках работают пять бригад. По словам Иванова, разрушение дорожного полотна началось из-за неблагоприятных погодных условий. Мэр также отметил, что власти стараются привлекать дополнительных подрядчиков.

Напомним, дорожники начали ремонтировать указанные участки в ночь с 8 на 9 февраля. Как ранее упоминал градоначальник Иванов, участок, на который горожане жаловались в соцсетях, проблемный, поэтому его ремонтируют несколько раз за зиму. Обещали в мэрии отремонтировать ещё один участок — от Щорса до Новой жизни. На эту дорогу водители тоже жаловались неоднократно.

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