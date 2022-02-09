За день не успели: разбитую дорогу на Костюкова отремонтируют в течение суток

Напомним, дорожники начали ремонтировать указанные участки в ночь с 8 на 9 февраля. Как ранее упоминал градоначальник Иванов, участок, на который горожане жаловались в соцсетях, проблемный, поэтому его ремонтируют несколько раз за зиму. Обещали в мэрии отремонтировать ещё один участок — от Щорса до Новой жизни. На эту дорогу водители тоже жаловались неоднократно.