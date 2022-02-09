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В минздраве рассказали о больных коронавирусом белгородцах дошкольного возраста

9 февраля 06:36
Фото: Бел.Ру
За сутки на территории области выявили в три раза меньше случаев коронавируса у детсадовцев. По состоянию на 8 февраля заболели семь детей, ранее их было 23, сообщает региональный оперштаб.

За день коронавирус выявили у семи детсадовцев — в три раза меньше, чем днём ранее. До этого ковид обнаружили у 23 детей. Сократилось и число болеющих сотрудников дошкольных учреждений. Ранее их было 24, теперь — трое.

На карантине находятся 117 детей из Белгорода, Алексеевского, Валуйского и Яковлевского городских округов. Ни одно образовательное учреждение области на карантин не закрыто. Также отмечается, что снизилось количество заболевших ОРВИ и гриппом.

Что касается школ, то ковид обнаружили у 764 учеников и 288 взрослых, работающих в общеобразовательных учреждениях. В данном случае показатели также уменьшились по сравнению с 7 февраля.

Среди студентов вчера коронавирус диагностировали у 105 человек, среди сотрудников учебных заведений — у 28 человек. При этом учатся дистанционно 827 учащихся из Белгорода, Грайворонского и Яковлевского горокругов, а также 249 обучающихся шести профессиональных образовательных учреждений в областном центре, Старооскольском и Яковлевском городских округах.

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#Новости#Коронавирус#Дошколята#Наталья Корявых#Медицина
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