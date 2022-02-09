В минздраве рассказали о больных коронавирусом белгородцах дошкольного возраста

За день коронавирус выявили у семи детсадовцев — в три раза меньше, чем днём ранее. До этого ковид обнаружили у 23 детей. Сократилось и число болеющих сотрудников дошкольных учреждений. Ранее их было 24, теперь — трое.
На карантине находятся 117 детей из Белгорода, Алексеевского, Валуйского и Яковлевского городских округов. Ни одно образовательное учреждение области на карантин не закрыто. Также отмечается, что снизилось количество заболевших ОРВИ и гриппом.
Что касается школ, то ковид обнаружили у 764 учеников и 288 взрослых, работающих в общеобразовательных учреждениях. В данном случае показатели также уменьшились по сравнению с 7 февраля.
Среди студентов вчера коронавирус диагностировали у 105 человек, среди сотрудников учебных заведений — у 28 человек. При этом учатся дистанционно 827 учащихся из Белгорода, Грайворонского и Яковлевского горокругов, а также 249 обучающихся шести профессиональных образовательных учреждений в областном центре, Старооскольском и Яковлевском городских округах.