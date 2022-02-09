В четверг в Белгородской области потеплеет и пойдёт дождь

На территории региона в четверг обещают потепление. Ночью температура опустится до 1–6˚ ниже нуля, днём обещают от 2˚ мороза до 3˚ тепла. Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с в светлое время суток. В тёмное время суток местами выпадет снег, днём ожидается мокрый снег и дождь, местами на дорогах будет гололедица.
В областном центре ночью столбик термометра опустится до 2˚ мороза, временами будет идти небольшой снег. Ожидается небольшой ветер до 4 м/с. Днём потеплеет до 3˚, выпадет снег с дождём, а ветер усилится до 5 м/с. В Валуйках синоптики обещают такую же погоду днём, однако ночью будет немного холоднее. В тёмное время суток в Валуйках похолодает до 4˚ ниже нуля, местами выпадет небольшой снег.
Такая же погода ждёт и жителей Нового Оскола. Ночью в городе обещают 4˚ мороза и небольшой снег с ветром до 4 м/с. Днём потеплеет до 3˚ выше нуля, выпадет снег с дождём, а ветер усилится до 5 м/с. Ночью в Старом Осколе также обещают 4˚ ниже нуля и небольшой снег, ветер — до 5 м/с. Днём столбик термометра покажет отметку в 2˚ тепла, выпадет мокрый снег. Ветер в городе усилится до 6 м/с.