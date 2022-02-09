В четверг в Белгородской области потеплеет и пойдёт дождь

Такая же погода ждёт и жителей Нового Оскола. Ночью в городе обещают 4˚ мороза и небольшой снег с ветром до 4 м/с. Днём потеплеет до 3˚ выше нуля, выпадет снег с дождём, а ветер усилится до 5 м/с. Ночью в Старом Осколе также обещают 4˚ ниже нуля и небольшой снег, ветер — до 5 м/с. Днём столбик термометра покажет отметку в 2˚ тепла, выпадет мокрый снег. Ветер в городе усилится до 6 м/с.