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В Белгороде отравились угарным газом мать и двухлетний ребёнок

9 февраля 07:58
Фото: Следственный комитет по Белгородской области
На улице Мичурина угарным газом отравились мать с двухгодовалым ребёнком, они находятся на лечении в больнице. Следком проводит соответствующую проверку.

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления угарным газом женщины 1993 года рождения и её двухлетнего ребёнка. Пострадавших доставили в детскую областную больницу. О происшествии в СК узнали 8 февраля.

Сотрудники ведомства осмотрели квартиру и газовое оборудование и изъяли документы по его эксплуатации и обслуживанию. После проверки СК примет процессуальное решение.

Напомним, ещё один инцидент с отравлением произошёл 2 февраля в квартире на Гражданском проспекте. Женщину и её сына отправили в больницу, глава семейства скончался на месте. Чтобы проникнуть в квартиру, спасатели выбили дверь и обнаружили 36-летнюю женщину и 16-летнего подростка без сознания. Их госпитализировали.

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