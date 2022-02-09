В Белгороде отравились угарным газом мать и двухлетний ребёнок

Напомним, ещё один инцидент с отравлением произошёл 2 февраля в квартире на Гражданском проспекте. Женщину и её сына отправили в больницу, глава семейства скончался на месте. Чтобы проникнуть в квартиру, спасатели выбили дверь и обнаружили 36-летнюю женщину и 16-летнего подростка без сознания. Их госпитализировали.