В Белгороде отравились угарным газом мать и двухлетний ребёнок

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления угарным газом женщины 1993 года рождения и её двухлетнего ребёнка. Пострадавших доставили в детскую областную больницу. О происшествии в СК узнали 8 февраля.
Сотрудники ведомства осмотрели квартиру и газовое оборудование и изъяли документы по его эксплуатации и обслуживанию. После проверки СК примет процессуальное решение.
Напомним, ещё один инцидент с отравлением произошёл 2 февраля в квартире на Гражданском проспекте. Женщину и её сына отправили в больницу, глава семейства скончался на месте. Чтобы проникнуть в квартиру, спасатели выбили дверь и обнаружили 36-летнюю женщину и 16-летнего подростка без сознания. Их госпитализировали.