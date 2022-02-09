Россиянам начнут выдавать сертификаты при положительном тесте на антитела к COVID-19

Граждане смогут оформить сертификат о вакцинации или перенесённом коронавирусе при положительном тесте на антитела. Сертификат будет актуален полгода с даты получения результатов анализа. Нововведение вступит в силу с 21 февраля.
Каких-либо требований к уровню антител нет — достаточно, чтобы они были, уточнили в министерстве. Пройти тест можно в любой лаборатории, у которой есть лицензия.
Сертификат на основании результатов теста на антитела разрешается оформить только один раз.
Помимо этого, сертификат могут получить граждане с положительным ПЦР-тестом и подтверждённым тестом на антитела. В этом случае он будет действовать год со времени получения положительного ПЦР-теста.
В обоих случаях результаты теста должны быть доступны на портале госуслуг.