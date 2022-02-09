Россиянам начнут выдавать сертификаты при положительном тесте на антитела к COVID-19

Уже в феврале в России можно будет оформить сертификат о прививке или перенесённом ковиде при наличии положительного теста на антитела. Каких-либо требований к уровню антител нет, главное, чтобы они были, заявили в федеральном министерстве.

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