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Россиянам начнут выдавать сертификаты при положительном тесте на антитела к COVID-19

9 февраля 06:59
Фото: «Бел.Ру»
Уже в феврале в России можно будет оформить сертификат о прививке или перенесённом ковиде при наличии положительного теста на антитела. Каких-либо требований к уровню антител нет, главное, чтобы они были, заявили в федеральном министерстве.

Граждане смогут оформить сертификат о вакцинации или перенесённом коронавирусе при положительном тесте на антитела. Сертификат будет актуален полгода с даты получения результатов анализа. Нововведение вступит в силу с 21 февраля.

Каких-либо требований к уровню антител нет — достаточно, чтобы они были, уточнили в министерстве. Пройти тест можно в любой лаборатории, у которой есть лицензия.

Сертификат на основании результатов теста на антитела разрешается оформить только один раз.

Помимо этого, сертификат могут получить граждане с положительным ПЦР-тестом и подтверждённым тестом на антитела. В этом случае он будет действовать год со времени получения положительного ПЦР-теста.

В обоих случаях результаты теста должны быть доступны на портале госуслуг.

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#Новости#Коронавирус#Антитела#Минздрав#Сертификат#Коронавирус COVID-19
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