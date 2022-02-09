РЭО: В Магаданской области построят завод по сортировке ТКО за 4 млрд рублей

Ожидается, что новый объект будет запущен не позднее декабря 2024 года. Для реализации намеченных целей ППК "РЭО" планирует выдать инвестору заем в размере более четырех миллиардов рублей. При этом льготная процентная ставка будет предоставлена благодаря облигациям, размещенным на бирже Москвы. Общий размер инвестиционных средств составит 5,7 миллиарда рублей.