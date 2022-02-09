РЭО: В Магаданской области построят завод по сортировке ТКО за 4 млрд рублей

Posted 9 февраля 2022, 18:56
Published 9 февраля 2022, 18:56
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
Новый комплекс по обработке ТКО построят за счет денежных средств от облигаций компании, размещенных на Московской бирже в рамках облигационной программы на сто миллиардов рублей, сообщает Rg.ru.
Отмечается, что новый объект станет первым концессионным проектом, который будет реализован с применением облигаций, размещенных на столичной бирже.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев приняли участие в торжественной церемонии подписания концессионного соглашения. Документ скрепили подписями гендиректор ООО "Магаданская экологическая концессия" Денис Морозов и зампредседателя правительства Магаданской области Надежда Филиппова.
Денис Буцаев обратил внимание, что под Магаданом появится новый современный комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный мусор.
“Первый выпуск собственных облигаций РЭО запланирован на 2022 год. Завод под Магаданом станет стартовым проектом, который получит средства с выпуска облигаций РЭО”, - подчеркнул глава ППК «Российский экологический оператор».
Ожидается, что новый объект будет запущен не позднее декабря 2024 года. Для реализации намеченных целей ППК "РЭО" планирует выдать инвестору заем в размере более четырех миллиардов рублей. При этом льготная процентная ставка будет предоставлена благодаря облигациям, размещенным на бирже Москвы. Общий размер инвестиционных средств составит 5,7 миллиарда рублей.
Между тем замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев прокомментировал, что благодаря появлению под Магаданом нового объекта по переработке ТКО власти региона смогут достичь целей, поставленных в рамках нацпроекта.
“Впервые в России было заключено соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Благодаря новому объекту регион сократит отходообразование на полигонах в два раза и увеличит сортировку до 100%”, - сообщил замгендиректора РЭО.
Также между Минприроды РФ, ППК "РЭО" и областным правительством было заключено соглашение для дальнейшего распространения подобной практики.
Согласно документу, Минприроды РФ окажет поддержку ППК "РЭО" и правительству Магаданской области, при этом Российский экологический оператор предоставит проектам меры поддержки.