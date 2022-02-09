Регистраторы в ковид-амбулаториях Белгородской области не получают допвыплаты

Сотрудники регистратур ковид-амбулаторий поинтересовались у министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, почему они не получают надбавки за работу с инфицированными пациентами. Чиновник отметил, что всё зависит от федерального закона.

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