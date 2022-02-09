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Регистраторы в ковид-амбулаториях Белгородской области не получают допвыплаты

9 февраля 17:15
Фото: pixabay.com
Сотрудники регистратур ковид-амбулаторий поинтересовались у министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, почему они не получают надбавки за работу с инфицированными пациентами. Чиновник отметил, что всё зависит от федерального закона.

По словам белгородцев, работники регистратур в ковид-амбулаториях, которые оформляют потенциально заражённых пациентов на приёмы к врачам, также должны получать дополнительные выплаты. Однако этого не происходит.

С данным вопросом они обратились к региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову.

Я думаю, что, когда вы устраивались на работу, вам говорили, что данная категория не попадает под федеральные выплаты.Андрей Иконников

Он также добавил, что надбавки положены только медперсоналу.

Напомним, на 1 июня 2021 года Белгородская область получила 536,8 млн рублей из федеральной казны на стимулирующие выплаты медработникам.

Выплаты положены врачам и медработникам в ковид-центрах, работникам лабораторий, которые занимаются выявлением диагноза и исследованием коронавируса, сотрудникам ковидных площадок и пульмонологических отделений.

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#Новости#Андрей иконников#Ковид#Лаборатория#Центр#Выплаты#Регистратура#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
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