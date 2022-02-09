Регистраторы в ковид-амбулаториях Белгородской области не получают допвыплаты

По словам белгородцев, работники регистратур в ковид-амбулаториях, которые оформляют потенциально заражённых пациентов на приёмы к врачам, также должны получать дополнительные выплаты. Однако этого не происходит.
С данным вопросом они обратились к региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову.
Я думаю, что, когда вы устраивались на работу, вам говорили, что данная категория не попадает под федеральные выплаты.Андрей Иконников
Он также добавил, что надбавки положены только медперсоналу.
Напомним, на 1 июня 2021 года Белгородская область получила 536,8 млн рублей из федеральной казны на стимулирующие выплаты медработникам.
Выплаты положены врачам и медработникам в ковид-центрах, работникам лабораторий, которые занимаются выявлением диагноза и исследованием коронавируса, сотрудникам ковидных площадок и пульмонологических отделений.