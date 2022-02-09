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QR-код по антителам белгородцы смогут получить только платно

9 февраля 13:12
Фото: pixabay.com
Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он отметил, что получить QR-код по антителам можно, но проходить исследование придётся за свой счёт. Если тестирование пройдёт в частной клинике, с результатами необходимо будет идти к своему врачу.

По словам Андрея Иконникова, решение предоставлять QR-коды по антителам приняли на федеральном уровне. Подобные сертификаты получат только переболевшие пациенты.

Тесты на антитела может проводить любая сертифицированная лаборатория. Но в настоящее время данный анализ в государственную программу гарантий не включён. Поэтому пройти исследование можно по желанию за свой счёт.

При этом госклиники подключены к лабораторной системе и после того, как станут известны результаты теста, данные интегрируются на «Госуслуги». Если анализ сдаётся в частной лаборатории, нужно будет посетить своего врача, чтобы внести информацию в программу, поскольку частная клиника подключиться к «Госуслугам» не может.

Напомним, нововведение о выдаче QR-кода при наличии антител вступит в силу с 21 февраля. Оформить сертификат можно один раз.

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#Новости#Андрей иконников#Коронавирус#Исследование#ПЦР-тест#Эксклюзив#Медицина
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