QR-код по антителам белгородцы смогут получить только платно

При этом госклиники подключены к лабораторной системе и после того, как станут известны результаты теста, данные интегрируются на «Госуслуги». Если анализ сдаётся в частной лаборатории, нужно будет посетить своего врача, чтобы внести информацию в программу, поскольку частная клиника подключиться к «Госуслугам» не может.