Под Белгородом может появиться новая больница

О строительстве больницы в посёлке Новосадовый у министра поинтересовались белгородцы. Он отметил, что данный вопрос сейчас рассматривается. Возвести амбулаторию в Белгородском районе планируют в рамках федеральной программы.
Если всё получится, то, по словам Иконникова, амбулатория появится уже в 2022 году.
Напомним, в Новосадовом из-за проблем с подрядчиком могут не успеть построить в срок детский сад, который должен принять 220 детей уже в июле 2022 года.
А в Грайвороне появится новая двухэтажная психбольница. Медучреждение возведут в 2023 году. На строительство психбольницы выделят 332 млн рублей. Её появление объяснил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, отметив, что медучреждение для душевнобольных построят взамен старого, которое возвели ещё в 19 веке.