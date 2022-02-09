Под Белгородом может появиться новая больница

А в Грайвороне появится новая двухэтажная психбольница. Медучреждение возведут в 2023 году. На строительство психбольницы выделят 332 млн рублей. Её появление объяснил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, отметив, что медучреждение для душевнобольных построят взамен старого, которое возвели ещё в 19 веке.