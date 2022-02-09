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Под Белгородом может появиться новая больница

9 февраля 12:24
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что речь идёт о строительстве амбулатории в посёлке Новосадовый Белгородского района.

О строительстве больницы в посёлке Новосадовый у министра поинтересовались белгородцы. Он отметил, что данный вопрос сейчас рассматривается. Возвести амбулаторию в Белгородском районе планируют в рамках федеральной программы.

Если всё получится, то, по словам Иконникова, амбулатория появится уже в 2022 году.

Напомним, в Новосадовом из-за проблем с подрядчиком могут не успеть построить в срок детский сад, который должен принять 220 детей уже в июле 2022 года.

А в Грайвороне появится новая двухэтажная психбольница. Медучреждение возведут в 2023 году. На строительство психбольницы выделят 332 млн рублей. Её появление объяснил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, отметив, что медучреждение для душевнобольных построят взамен старого, которое возвели ещё в 19 веке.

В минздраве объяснили строительство новой психбольницы в Белгородской области
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#Новости#Андрей иконников#Больница#Белгород#Амбулатория#Новосадовый#Эксклюзив#Медицина
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