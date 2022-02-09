Кто выпускает книги в Белгородской области

На кого делают ставку современные издатели? Подорожают ли книги с увеличением спроса? И перейдут ли бумажные книги в электронные библиотеки?
Согласно статистике, книжный рынок претерпел изменения в период пандемии. В 2020 году он сократился на 12% и составил 84 млрд рублей. От продажи художественных книг издатели получили 30% выручки. Практически столько же принесли научно-популярные и познавательные издания. 15% рынка пришлось на книги для детей. Предварительно, за 2021 год объём книжного рынка вырастет на 13% и достигнет 95 млрд рублей.
В 2020 году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 2020 года мы обратились в Правительство РФ, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали как важную и пострадавшую от пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Практически все издательства в своём производстве пользуются услугами типографий, поскольку свои содержать нерентабельно. Основой процесса книгопечатания остаётся технология офсетной печати, которую изобрели в начале прошлого века. Изначально изготавливают металлические формы. На них наносят текст и рисунки. Далее формы устанавливают в печатную машину и наносят краской на бумагу. Затем листы подвергаются резки и фальцеванию. Финальным этапом является скрепление обложкой.
В Белгородской области, как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве, взаимодействие с книжными издательствами происходит в рамках работы Белгородского областного издательского Совета, который действует при министерстве культуры области.
По решению издательского Совета произведения белгородских авторов издаются в издательствах Белгорода: ООО «Литературный караван», ООО «Константа», ИП Константин Сангалов и ИП Елена Сичкарева.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», предприятие «Литературный караван» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Компания занимается изданием книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде. Руководитель и бенефициар — Иван Карашевский. Чистая прибыль в 2020 году составила 14 тысяч рублей.
«Константа» работает в Белгородском районе с 2015 года. Предприятие занимается издательством книг. Владелец — Константин Лахнов. В 2020 году чистая прибыль предприятие составила 19 млн рублей.
Несмотря на неплохой финансовый результат в 2020 году, проблем добавляет рост цен на материалы. В 2021 году бумага стала дороже на 20%, а картон – на 60%. Не станет исключением и 2022 год — поставщики уже объявили о повышении расценок.
Производство качественной книжной бумаги упало в 2,5 раза, бумажные предприятия переходят на производство упаковки, это более выгодно. Наши зарубежные партнёры тоже испытывают в этом дефицит по тем же самым причинам. Поэтому стоимость книги только за 2021 год выросла до 40%.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
В целом популярностью во всём мире пользуется такая категория нехудожественных книг прикладного характера, как нон-фикшн. Но пандемия внесла свои коррективы. С приходом коронавируса люди заинтересовались книгами по психологии и инвестициям.
Также новым веянием стала продажа книг через другие каналы — в настоящее время книжные магазины работают на грани рентабельности.
Согласно статистике, около 40% бумажных книг продаются через интернет-магазины. Некоторые издательства заявляют, что показатель достиг 60%. И только около половины книг люди покупают в книжных магазинах. Ещё 8% приходится на реализацию через супермаркеты.
При этом интернет-продажи дают возможность издателям сэкономить на оплате услуг продавцов в среднем около 10% от стоимости каждой книги. А вот самой затратной статьёй в структуре расходов является оплата труда авторов. На это приходится порядка 20% от цены. Ещё около 30% — на комиссию маркетплейсов. То есть прибыль с одного экземпляра книги составляет порядка 17%.
На территории Белгородской области работают 202 торговых объекта, которые реализуют книги и канцелярские принадлежности. Больше всего их в Белгороде, Старооскольском и Губкинском горокругах.
Что касается цен в книжных магазинах Белгорода, например, в «Читай городе» они такие же, как в Москве и Московской области: средняя цена художественной книги в мягкой обложке — 325 рублей в 2020 году и 340 рублей – в 2021 году. Средняя цена отраслевой литературы — 970 рублей в 2020 году и 1080 рублей – в 2021 году.
По официальным данным Росстата, цены на художественную литературу в Белгородской области за 2021 год не изменились. Рост цен на учебники, учебные пособия, дидактические материалы за 2021 год составил 7,6%, что соответствует уровню инфляции.
В ближайшее время книжные полки россиян не опустеют. Например, в США рынок электронной литературы колеблется в районе 25% и больше не растёт. Примерно такая же статистика будет в России. При этом участники рынка просят государство усилить борьбу с книжным «пиратством» в Сети. По оценкам экспертов, книжная отрасль после пандемии встаёт с колен и в 2022 году продолжит расти.