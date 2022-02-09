Кто выпускает книги в Белгородской области

В 2020 году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 2020 года мы обратились в Правительство РФ, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали как важную и пострадавшую от пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России