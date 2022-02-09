Частные клиники могут отказаться делать ПЦР-тест при симптомах коронавируса

В ходе брифинга с чиновником стало известно, что в Губкине местной жительнице в частной клинике отказались проводить тест на коронавирус из-за того, что у неё были симптомы ОРВИ. Ситуацию прокомментировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.