Частные клиники могут отказаться делать ПЦР-тест при симптомах коронавируса

В ходе брифинга с чиновником стало известно, что в Губкине местной жительнице в частной клинике отказались проводить тест на коронавирус из-за того, что у неё были симптомы ОРВИ. Ситуацию прокомментировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
Он отметил, что, согласно закону, частные клиники оказывают медицинскую помощь на основе договора, заключённого между клиентом и клиникой. Исключение — оказание экстренной неотложной помощи.
Если договора нет, клиника может не проводить тест. Юридически она никаких обязательств перед данным человеком не несёт.
Однако если человеку стало плохо в частной клинике и была бы угроза жизни, независимо от формы работы в медучреждении должны были бы в обязательном порядке оказать первую медицинскую помощь.
Напомним, при тестировании на антитела в частных клиниках результаты придётся передавать лечащему врачу, чтобы получить QR-код, поскольку частные компании не имеют доступа к госуслугам.