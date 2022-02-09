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Частные клиники могут отказаться делать ПЦР-тест при симптомах коронавируса

9 февраля 13:40
Фото: pixabay.com
Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он отметил, что если между пациентом и клиникой не заключён договор, частное медучреждение вправе отказать в прохождении ПЦР-тестирования.

В ходе брифинга с чиновником стало известно, что в Губкине местной жительнице в частной клинике отказались проводить тест на коронавирус из-за того, что у неё были симптомы ОРВИ. Ситуацию прокомментировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

Он отметил, что, согласно закону, частные клиники оказывают медицинскую помощь на основе договора, заключённого между клиентом и клиникой. Исключение — оказание экстренной неотложной помощи.

Если договора нет, клиника может не проводить тест. Юридически она никаких обязательств перед данным человеком не несёт.

Однако если человеку стало плохо в частной клинике и была бы угроза жизни, независимо от формы работы в медучреждении должны были бы в обязательном порядке оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, при тестировании на антитела в частных клиниках результаты придётся передавать лечащему врачу, чтобы получить QR-код, поскольку частные компании не имеют доступа к госуслугам.

QR-код по антителам белгородцы смогут получить только платно
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#Новости#Андрей иконников#Коронавирус#ПЦР-тест#Частные клиники#Эксклюзив#Общество
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