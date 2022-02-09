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Больше 80% тестов на омикрон у белгородцев оказались положительными

9 февраля 11:52
Фото: pixabay.com
Об этом сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Лариса Пузанова. Тесты на обнаружение штамма «омикрон» проводят выборочно в Центре гигиены и эпидемиологии Белгородской области.

Как отметила Пузанова, тестирование на омикрон на территории области проводится выборочно. Это скрининговые исследования по выявлению распространённости штамма. В целом в регионе показатель тестирования составляет 600 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это порядка 6000–7000 тестов в сутки.

Из всех положительных ПЦР-тестов около 10% отправляют на определение штамма «омикрон» в Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области. 83% от тех исследований оказались положительными.

Пузанова добавила, что на текущей неделе Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области получит дополнительные тест-системы для определения нового штамма коронавируса.

Напомним, на 9 февраля в Белгородской области коронавирус диагностировали у 95 399 человек. Суточный прирост заражения составил 1198 жителей региона.

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#Новости#Роспотребнадзор#Коронавирус#Штамм#Статистика#Омикрон#Эксклюзив#Кристина Семенчук#Общество
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