Больше 80% тестов на омикрон у белгородцев оказались положительными

Как отметила Пузанова, тестирование на омикрон на территории области проводится выборочно. Это скрининговые исследования по выявлению распространённости штамма. В целом в регионе показатель тестирования составляет 600 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это порядка 6000–7000 тестов в сутки.