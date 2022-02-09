Больше 80% тестов на омикрон у белгородцев оказались положительными

Как отметила Пузанова, тестирование на омикрон на территории области проводится выборочно. Это скрининговые исследования по выявлению распространённости штамма. В целом в регионе показатель тестирования составляет 600 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это порядка 6000–7000 тестов в сутки.
Из всех положительных ПЦР-тестов около 10% отправляют на определение штамма «омикрон» в Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области. 83% от тех исследований оказались положительными.
Пузанова добавила, что на текущей неделе Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области получит дополнительные тест-системы для определения нового штамма коронавируса.
Напомним, на 9 февраля в Белгородской области коронавирус диагностировали у 95 399 человек. Суточный прирост заражения составил 1198 жителей региона.