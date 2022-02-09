Белгородцы стали болеть пневмонией в пять раз реже

По данным Пузановой, в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом хотя и растёт, но в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, когда было распространение гриппа, уровень заболеваемости ниже, в том числе и по всем детским возрастным группам.
При этом, согласно анализу эпидемиологов, в сравнении с 43-й неделей 2021 года, когда регистрировалась максимальная заболеваемость пневмониями, сейчас белгородцы стали болеть пневмонией в разы меньше.
За прошедшую неделю показатель находится ниже среднего многолетнего уровня по этой инфекции.
Напомним, ранее в общей структуре заболевания пневмонии занимали 30%, сейчас их число достигает 9,6%. А вот ОРВИ на начало февраля болеет порядка 23 070 белгородцев.