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Белгородцы стали болеть пневмонией в пять раз реже

9 февраля 14:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова. При этом эпидемиолог добавила, что в регионе продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.

По данным Пузановой, в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом хотя и растёт, но в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, когда было распространение гриппа, уровень заболеваемости ниже, в том числе и по всем детским возрастным группам.

При этом, согласно анализу эпидемиологов, в сравнении с 43-й неделей 2021 года, когда регистрировалась максимальная заболеваемость пневмониями, сейчас белгородцы стали болеть пневмонией в разы меньше.

За прошедшую неделю показатель находится ниже среднего многолетнего уровня по этой инфекции.

Напомним, ранее в общей структуре заболевания пневмонии занимали 30%, сейчас их число достигает 9,6%. А вот ОРВИ на начало февраля болеет порядка 23 070 белгородцев.

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