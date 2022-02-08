За неделю тысяча белгородцев не открыли двери врачам после вызова бригады на дом

За вчера 131 человек не открыл двери. Это не просто цифра! Это в 131 квартиру мы приехали и постучали в дверь. Вместо того, чтобы обслужить дополнительный 131 вызов, мы вынуждены обслуживать только вызовы, которые «прилетели» до двух часов дня. В воскресенье нам не открыли двери 58 человек, в субботу — 99, в пятницу — 105, а в четверг — 112. Если мы будем продолжать так относиться к медикам, то, наверное, шестой волны нам просто не пережить. Ольга Полякова