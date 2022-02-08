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Posted 8 февраля 2022, 12:11

Published 8 февраля 2022, 12:11

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

За неделю тысяча белгородцев не открыли двери врачам после вызова бригады на дом

8 февраля 2022, 12:11
Сюжет
Медицина
Такую статистику привела главврач поликлиник Белгорода Ольга Полякова на брифинге 8 февраля. По её словам, такое отношение к медикам не позволит пережить шестую волную заболеваний.

Главный врач поликлиник Белгорода заявила, что местные жители не открывают двери врачам, которых сами вызвали на дом, позвонив в кол-центр 122. Только за неделю тысяча человек проигнорировали стук в дверь от медицинской бригады.

За вчера 131 человек не открыл двери. Это не просто цифра! Это в 131 квартиру мы приехали и постучали в дверь. Вместо того, чтобы обслужить дополнительный 131 вызов, мы вынуждены обслуживать только вызовы, которые «прилетели» до двух часов дня. В воскресенье нам не открыли двери 58 человек, в субботу — 99, в пятницу — 105, а в четверг — 112. Если мы будем продолжать так относиться к медикам, то, наверное, шестой волны нам просто не пережить. Ольга Полякова

По словам Поляковой, с 2021 года медики даже начали вести отчёт по нескольким категориям: не открыл дверь, нет дома, сделал вызов и ушёл в поликлинику.

Также главврач отметила, что врачи всё чаще заболевают. По её словам, это происходит не из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, а из-за физической усталости.

Отметим, в ноябре прошлого года медицинское ведомство сообщало, что в 20% случаев вызова бригады врачей на дом люди не открывают дверь.

Что касается кол-центра, то только за утро 7 февраля на линию 122 поступило рекордное число звонков. Операторы зарегистрировали около четырёх тысяч обращений.

Гладков сообщил о рекордном числе звонков в кол-центр 122 в Белгороде
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