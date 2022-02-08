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Выездной шиномонтаж помогает в безвыходных ситуациях на дороге

8 февраля 10:45
Фото: pixabay.com
Многие водители знакомы с непростой ситуацией, когда в дороге сломалась машина.

Существует масса причин, по которым дальнейшее передвижение временно невозможно. Это могут быть проблемы с электроникой, топливной системой, двигателем, повреждены элементы подвески. Но наиболее частой проблемой в таких ситуациях является прокол шин. Сейчас есть несколько вариантов решения проблем с колесами и шинами:

  • вызвать мобильный шиномонтаж и отремонтировать все на месте
  • эвакуатор, который отвезет вас в автосервис или стационар
  • снять колесо самому и поехать на другой машине ремонтировать

Плохие дороги, наличие посторонних предметов и другие факторы могут стать причиной прокола. Что делать в такой ситуации? Оптимальный вариант — это заказать срочный выездной шиномонтаж в Москве или в любом другом крупном городе. Не нужно никуда ехать: дождитесь мастера, и он на месте выполнит все необходимые работы. Также водители заказывают недорогой выездной шиномонтаж, если не хотят стоять в очередях или когда опасаются передвигаться по скользкой дороге на летней резине.

Фото: GoShina.ru

Основные преимущества выездного шиномонтажа

Резкая смена погоды и дорожных условий может застать врасплох любого автомобилиста. В конце осени и в первые дни зимы на дороге образуется тонкий лёд, из-за которого движение становится небезопасным. К тому же в пунктах сервисного обслуживания собираются длинные очереди, так как автолюбители спешат сменить летние шины на зимние.

Чтобы исключить вероятность ДТП и сэкономить свое время, мы предлагаем воспользоваться услугой выездной шиномонтаж 24 часа. Это оперативная помощь на дороге без вызова эвакуатора, очередей и без лишних проблем.

Главные преимущества мобильного шиномонтажа:

  • специально оборудованный автомобиль выезжает по указанному адресу, даже за пределы города;
  • услуги оказываются круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю;
  • сотрудники уделяют внимание только вашему автомобилю и не переключаются на другие, как это бывает в стационарных СТО;
  • полный комплекс услуг: ремонт проколов, замена резины и т. д.;
  • любая форма оплаты: наличный, безналичный расчёт, оплата по карте и т. д.
Фото: GoShina.ru

Получили прокол на дороге? Спустило шину? Во время сезонной замены шин на СТО длинные очереди? Теперь это не проблема — выездной шиномонтаж 24 часа станет оптимальным решением в любой ситуации.

Всё что потребуется от владельца автомобиля — это набрать номер оператора передвижной мастерской, указать свое местоположение и указать проблему. Мастер подготовит все необходимые материалы и сразу же выедет по указанному адресу. Не выезжая из дома, ваш автомобиль получит новую резину, а вы отдохните и зарядитесь энергией для дальнейшей работы.

Сколько стоит мобильный шиномонтаж?

Если взять за пример Москву, то стоимость ремонта прокола на выезде обойдется от 2000 рублей до 4500 рублей в среднем. Цена зависит от автомобиля и повреждения.

Стоимость выездного шиномонтажа значительно дороже, чем стационарного. Объясняется это тем, что компания-подрядчик закладывает расходы на топливо, эксплуатацию передвижного шиномонтажа и т. д. Но разница в ценах постепенно нивелируется. Более того, во многих ситуациях услуги выездного шиномонтажа обойдутся дешевле. Например, когда вы прокололи не одно, а два колеса и вам нужно вызывать эвакуатор для доставки авто. В таком случае, вызвав мобильный шиномонтаж, вы сэкономите и нервы, и деньги.

Если говорить о качестве услуг, то они оказываются в goshina.ru на таком же высоком уровне, как и на стационарных СТО. Компании предлагают заказать выездной шиномонтаж в Москве 24 часа. Обратившись в хорошую компанию вы можете рассчитывать на следующие преимущества:

  • оперативность так как бригады дежурят во всех районах города, благодаря чему мы прибудем по адресу за 20 минут даже в час-пик;
  • выезжают по любому адресу, даже за пределы города;
  • работают круглосуточно в любой день недели;
  • гарантия на услуги и материалы;
  • скидки постоянным клиентам;
  • обслуживание легковых автомобилей и джипов
  • все работы выполняются на высоком уровне;
  • выгодные условия сотрудничества — наши цены на мобильный шиномонтаж практически не отличаются от цен в стационарных СТО.

Мастера проходят обязательное обучение по специальности и регулярно повышают квалификацию. Они готовы устранить любую поломку и проконсультируют по различным вопросам. Наши автомобили оснащены спецоборудованием, которое позволяет оперативно выполнять замену резины.

ООО Шиномонтаж «GoShina.ru»

#Новости#Эвакуатор#Дорога#Шины#Шиномонтаж#Город
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