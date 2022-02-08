Выездной шиномонтаж помогает в безвыходных ситуациях на дороге

Существует масса причин, по которым дальнейшее передвижение временно невозможно. Это могут быть проблемы с электроникой, топливной системой, двигателем, повреждены элементы подвески. Но наиболее частой проблемой в таких ситуациях является прокол шин. Сейчас есть несколько вариантов решения проблем с колесами и шинами:
Плохие дороги, наличие посторонних предметов и другие факторы могут стать причиной прокола. Что делать в такой ситуации? Оптимальный вариант — это заказать срочный выездной шиномонтаж в Москве или в любом другом крупном городе. Не нужно никуда ехать: дождитесь мастера, и он на месте выполнит все необходимые работы. Также водители заказывают недорогой выездной шиномонтаж, если не хотят стоять в очередях или когда опасаются передвигаться по скользкой дороге на летней резине.
Основные преимущества выездного шиномонтажа
Резкая смена погоды и дорожных условий может застать врасплох любого автомобилиста. В конце осени и в первые дни зимы на дороге образуется тонкий лёд, из-за которого движение становится небезопасным. К тому же в пунктах сервисного обслуживания собираются длинные очереди, так как автолюбители спешат сменить летние шины на зимние.
Чтобы исключить вероятность ДТП и сэкономить свое время, мы предлагаем воспользоваться услугой выездной шиномонтаж 24 часа. Это оперативная помощь на дороге без вызова эвакуатора, очередей и без лишних проблем.
Главные преимущества мобильного шиномонтажа:
Получили прокол на дороге? Спустило шину? Во время сезонной замены шин на СТО длинные очереди? Теперь это не проблема — выездной шиномонтаж 24 часа станет оптимальным решением в любой ситуации.
Всё что потребуется от владельца автомобиля — это набрать номер оператора передвижной мастерской, указать свое местоположение и указать проблему. Мастер подготовит все необходимые материалы и сразу же выедет по указанному адресу. Не выезжая из дома, ваш автомобиль получит новую резину, а вы отдохните и зарядитесь энергией для дальнейшей работы.
Сколько стоит мобильный шиномонтаж?
Если взять за пример Москву, то стоимость ремонта прокола на выезде обойдется от 2000 рублей до 4500 рублей в среднем. Цена зависит от автомобиля и повреждения.
Стоимость выездного шиномонтажа значительно дороже, чем стационарного. Объясняется это тем, что компания-подрядчик закладывает расходы на топливо, эксплуатацию передвижного шиномонтажа и т. д. Но разница в ценах постепенно нивелируется. Более того, во многих ситуациях услуги выездного шиномонтажа обойдутся дешевле. Например, когда вы прокололи не одно, а два колеса и вам нужно вызывать эвакуатор для доставки авто. В таком случае, вызвав мобильный шиномонтаж, вы сэкономите и нервы, и деньги.
Если говорить о качестве услуг, то они оказываются в goshina.ru на таком же высоком уровне, как и на стационарных СТО. Компании предлагают заказать выездной шиномонтаж в Москве 24 часа. Обратившись в хорошую компанию вы можете рассчитывать на следующие преимущества:
Мастера проходят обязательное обучение по специальности и регулярно повышают квалификацию. Они готовы устранить любую поломку и проконсультируют по различным вопросам. Наши автомобили оснащены спецоборудованием, которое позволяет оперативно выполнять замену резины.
ООО Шиномонтаж «GoShina.ru»