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Вечные огни будут гореть в России бесплатно по поручению Путина

8 февраля 16:28
Фото: pxhere.com
Владимир Путин поручил обеспечить бесплатную подачу природного газа для горения Вечных огней и Огней памяти. Инициатива принадлежит секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

Данный пункт появился на официальном портале Кремля в перечне других поручений, которые дал правительству президент, сообщает tass.ru. Поставленная задача должна быть выполнена совместно с компанией «Газпром» до 1 мая 2022 года.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — отмечено в поручении главы государства.

В ходе состоявшегося в январе совещания российского лидера с правительством Андрей Турчак рассказал о текущей ситуации с поставками газа субъектам для обеспечения горения Вечных огней.

Из заявления секретаря генсовета ЕР следует, в частности, что этот процесс сейчас не регламентирован, поэтому в случае образования в регионах долгов за поставки газа огонь на мемориальных сооружениях зачастую тушат.

Андрей Турчак выступил с предложением, чтобы на нормативно-правовом уровне была установлена нулевая плата за природный газ с целью обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней в российских субъектах. Президент ответил, что данная идея заслуживает одобрения.

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