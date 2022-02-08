Устроивший аварию с двумя сгоревшими людьми белгородец пойдёт под суд

Авария произошла 7 ноября 2020 года в Губкинском городском округе. Виновником ДТП стал 39-летний водитель грузовой машины. Дело с обвинительным заключением в отношении белгородца передали в суд.
Инцидент произошёл на дороге Короча — Губкин — граница Курской области. Как установили правоохранители, мужчина за рулём грузовика нарушил правила дорожного движения, что впоследствии привело к гибели двоих человек.
Грузовой автомобиль столкнулся с иномаркой Renault. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте из-за термических ожогов.