Ставки растут: под Белгородом пьяный водитель предложил взятку в 60 тыс. рублей

В Яковлевском городском округе остановили водителя, который отказался проходить медосвидетельствование. Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил правоохранителю взятку в размере 60 тыс. рублей. Теперь жителя Прохоровки будут судить.
Пьяного 32-летнего водителя остановили и доставили в отдел ГИБДД, поскольку мужчина совершил административное правонарушение. Нарушитель хотел избежать ответственности и предложил начальнику отдела взятку, чтобы полицейский не направлял материалы об отказе от медосвидетельствования в суд.
Правоохранитель обратился в дежурную часть, деньги у жителя Прохоровки изъяли. Против него возбудили уголовное дело, которое направят на рассмотрение в суд.