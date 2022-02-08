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Ставки растут: под Белгородом пьяный водитель предложил взятку в 60 тыс. рублей

8 февраля 11:26
Фото: Бел.Ру
Полицейский от предложенных денег отказался, а нарушителя теперь ждёт суд, сообщили в региональном следкоме.

В Яковлевском городском округе остановили водителя, который отказался проходить медосвидетельствование. Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил правоохранителю взятку в размере 60 тыс. рублей. Теперь жителя Прохоровки будут судить.

Пьяного 32-летнего водителя остановили и доставили в отдел ГИБДД, поскольку мужчина совершил административное правонарушение. Нарушитель хотел избежать ответственности и предложил начальнику отдела взятку, чтобы полицейский не направлял материалы об отказе от медосвидетельствования в суд.

Правоохранитель обратился в дежурную часть, деньги у жителя Прохоровки изъяли. Против него возбудили уголовное дело, которое направят на рассмотрение в суд.

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#Новости#Пьяный водитель#Взятка#Прохоровка#Общество
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