Ставки растут: под Белгородом пьяный водитель предложил взятку в 60 тыс. рублей

Пьяного 32-летнего водителя остановили и доставили в отдел ГИБДД, поскольку мужчина совершил административное правонарушение. Нарушитель хотел избежать ответственности и предложил начальнику отдела взятку, чтобы полицейский не направлял материалы об отказе от медосвидетельствования в суд.