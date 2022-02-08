Скончался первый глава Старого Оскола Иван Гусаров

На 89-м году жизни скончался почётный гражданин Старого Оскола Иван Гусаров, который был первым главой городской администрации. Он получил множество наград, среди которых орден «Дружбы народов» и «Знак Почёта», медали «Ветерана труда» и «За доблестный труд».
Родился Гусаров 5 февраля 1934 года в селе Умские Дворы Фатежского района Курской области. С 1957 года начал работать в Челябинской области на горнорудных предприятиях.
С 1974 года трудился на Лебединском ГОКе, а в 1985 году возглавил Старооскольский ремонтный завод горно-обогатительного оборудования. С 1990 по 1992 год работал на должности председателя горсовета.
В 1992 году Гусаров возглавил администрацию Старого Оскола, где проработал до 1996 года. После этого ушёл в «ПромАгро», а с 2001 года был гендиректором ассоциации «Промстройиндустрия». В 2017 году его утвердили членом Общественной палаты муниципалитета.