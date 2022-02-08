Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скончался первый глава Старого Оскола Иван Гусаров

8 февраля 14:12
Фото: телеграм 9 Канал Старый Оскол
8 февраля ушёл из жизни почётный гражданин Старого Оскола и Старооскольского горокруга Иван Гусаров. Ему было 88 лет. Об этом сообщил «9 канал».

На 89-м году жизни скончался почётный гражданин Старого Оскола Иван Гусаров, который был первым главой городской администрации. Он получил множество наград, среди которых орден «Дружбы народов» и «Знак Почёта», медали «Ветерана труда» и «За доблестный труд».

Родился Гусаров 5 февраля 1934 года в селе Умские Дворы Фатежского района Курской области. С 1957 года начал работать в Челябинской области на горнорудных предприятиях.

С 1974 года трудился на Лебединском ГОКе, а в 1985 году возглавил Старооскольский ремонтный завод горно-обогатительного оборудования. С 1990 по 1992 год работал на должности председателя горсовета.

В 1992 году Гусаров возглавил администрацию Старого Оскола, где проработал до 1996 года. После этого ушёл в «ПромАгро», а с 2001 года был гендиректором ассоциации «Промстройиндустрия». В 2017 году его утвердили членом Общественной палаты муниципалитета.

Материалы по теме
Белгородец в отеле под Новосибирском выпил бутылку водки на спор и умерНа Яковлевском ГОКе под Белгородом умер рабочийИзбитый белгородец смог добраться до дома и умер через два дня
#Новости#Мэр#Первый#Умер#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46