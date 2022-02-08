Скончался первый глава Старого Оскола Иван Гусаров

В 1992 году Гусаров возглавил администрацию Старого Оскола, где проработал до 1996 года. После этого ушёл в «ПромАгро», а с 2001 года был гендиректором ассоциации «Промстройиндустрия». В 2017 году его утвердили членом Общественной палаты муниципалитета.