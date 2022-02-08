Россельхозбанк рассказал о темпах подключения аграриев к цифровым сервисам РСХБ

Свое Родное — это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом без посредников. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях — от молочных изделий до сладостей.
Так, сельхозпроизводители из Белгородской области на маркетплейсе РСХБ реализуют сыры, охлажденную мясную продукцию, колбасы, выпечку, фруктовые чипсы, мед и чай. В частности, семейная булочная «Рулет& Багет» предлагает белгородцам ремесленный хлеб и круассаны, а усадьба-мастерская «Живое мастерство» Николая Шепиля реализует плетеную мебель ручной работы. ИП ГКФХ Иванов А. Ю. делает уникальные фруктовые чипсы «Зожики», а КФХ «АгроМед» — мед-суфле с различными наполнениями.
Для нас, сельхозпроизводителей, платформа Свое Родное — интересное и перспективное направление. Клиентам и партнерам отправляю ссылку на страницу маркетплейса и понимаю, что для меня, фермера с небольшими оборотами, это лучший инструмент продаж и продвижения. Я даже не вижу смысла развивать свой собственный сайт.Никита Кузнецов, руководитель КФХ «АгроМед»
Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков — важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.
Активно осваивают фермеры и поставщики из Белгородской области и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, — экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, удобрений, сельскохозяйственной продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара.
Сразу несколько белгородских компаний предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе Свое Фермерство. Например, ООО «Апросид Ру» реализует семена сои, пшенично-ржаного гибрида тритикале, биоприлипатели, а ООО «НТЦ БИО» — концентрат «Силвит В» и биологически активные добавки. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.
Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.
В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.