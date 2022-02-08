Россельхозбанк рассказал о темпах подключения аграриев к цифровым сервисам РСХБ

Активно осваивают фермеры и поставщики из Белгородской области и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, — экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, удобрений, сельскохозяйственной продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара.