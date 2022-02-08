Кому принадлежат гостиницы Белгородской области

Посреди леса, недалеко от набережной реки Северский Донец, расположился гостиничный комплекс «Веретено». Согласно ресурсу Booking.com, по стандартам гостиничной отрасли (ценам, удобствам и услугам) комплекс тянет на четыре звезды. С 2017 года недвижимостью владеет компания «Белоградъ». Фирма зарегистрирована в 2012 году в Белгороде. Она занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Компания принадлежит Александру Бондарю. В 2020 году чистая прибыль составила 776 тысяч рублей.