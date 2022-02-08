Кому принадлежат гостиницы Белгородской области

Posted 8 февраля 2022, 05:23
Published 8 февраля 2022, 05:23
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
Публикуем часть № 2 обзора, в котором рассказываем, кто принимает туристов в Белгороде и сколько получает за свою работу. С первой частью можно ознакомиться по ссылке.
На ул. Калинина расположился гостиничный комплекс «Белая Гора». С 2011 года он принадлежал компании «Айсберг плюс». В 2016 году половиной комплекса стал владеть Владимир Страхов, а в 2017 году ещё ½ доли стала собственностью Андрея Родионова.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», Страхову принадлежит компания «Белая гора», которая работает в Белгороде с 2011 года и занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 244 тысячи рублей.
Посреди леса, недалеко от набережной реки Северский Донец, расположился гостиничный комплекс «Веретено». Согласно ресурсу Booking.com, по стандартам гостиничной отрасли (ценам, удобствам и услугам) комплекс тянет на четыре звезды. С 2017 года недвижимостью владеет компания «Белоградъ». Фирма зарегистрирована в 2012 году в Белгороде. Она занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Компания принадлежит Александру Бондарю. В 2020 году чистая прибыль составила 776 тысяч рублей.
Гостиничный комплекс «БелОтель» находится на проспекте Славы. Здесь гостей принимают с 2015 года. Недвижимость числится за компанией «Стрежень». Организация работает в Белгороде с 2001 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирмой владеют Иван Конев (50% доли в УК), Валерий Володченко (25%) и Светлана Володченко (25%). В 2020 году убыток фирмы составил 325 тысячи рублей.
Земельный участок, на котором находится трёхзвёздочный отель «Винсент» на Народном бульваре 78, с 2017 года принадлежал компании «Центр», которой владеют Артур Кривенко и Валентина Кривенко. С 2019 году право собственности перешло Сергею Щукину и Елене Свиридовой, а с 2020 года — Инне Новиковой.
Отель «Космос» на проспекте Богдана Хмельницкого, 213а с 2017 года является собственностью ЗАО «Новые транспортные системы», которое работает в Белгороде с 1994 года. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2020 года чистая прибыль фирмы составила 1 млн рублей.
Рядом, на проспекте Богдана Хмельницкого, 155, находится гостиница Hotel Voyage. Земельный участок, на котором стоит здание, принадлежит Валентине и Ивану Фуглаевым. Ранее мы уже писали о том, что семья Фуглаевых реализует часть своей империи, продавая на «Авито» дома, офисы и помещения.
Земельный участок, на котором расположен гостиничный комплекс «Белогорье» (ул. Песчаная, 1а), принадлежит с 2015 года компании «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье». Фирма работает в Белгороде с 2013 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. За 2020 год чистая прибыль организации составила 4,1 млн рублей. Ею владеет дочь Геннадия Шипулина и жена депутата и бывшего спортдиректора волейбольного клуба «Белогорье» Яна Хтей.
Напомним, непосредственно гостиничный комплекс, который также принадлежит Хтей, планируют продать за 300 млн рублей. Площадь постройки — 4400 м². В комплекс входят гостиница, ресторан, караоке-зал, летнее кафе, беседки на берегу водохранилища и в лесу, круглогодичный бассейн с подогревом, спортивная база с тренажёрами, летняя волейбольная площадка и теннисный корт.
Парк-отель «Европа» на ул. Волчанская 292б с 2011 года является собственностью депутата горсовета Белгорода Александра Щеглова. Помимо отеля, ему принадлежит пять компаний. Также он является совладельцем ещё шести организаций.
В список гостиниц Белгорода попал курортный комплекс Riviera Wellness Resort, в который входит единственный пятизвёздочный отель, находящийся на границе областного центра. С 2016 года здание комплекса принадлежит компании «Ольшанец Парк».
Рядом с гостиницей находится здание ресторана «Ривьера». С 2015 года оно также принадлежит организации «Ольшанец Парк». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма работает с 2011 года в Белгородском районе и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
По итогам 2020 года убыток предприятия составил 309 млн рублей. 77,5% доли в УК принадлежит председателю совета директоров ГК «Агро-Белогорье» и депутату белгородской облдумы Владимиру Зотову. Ещё 22,5% долей в УК владеет его несменная напарница Лариса Ковалёва.