Карп, амур и клариевый сом: белгородцы за год произвели почти 12 тыс. тонн рыбы

В 2021 году в регионе произвели на 900 тонн больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в областном правительстве.

В прошлом году производство рыбы в Белгородской области увеличилось. За год в регионе произвели 11 901,6 тонны продукции — на 900 тонн больше, чем в 2020 году. Всего в области произвели более 8 тыс. тонн товарной рыбы и более 3 тонн малька. По данным правительства области, производство рыбы в регионе увеличивается ежегодно. Выращивают рыбу, как правило, в прудах, этим занимаются 62 рыбных хозяйства. Больше всего в регионе производят толстолобика, карпа и белого амура. Также на территории региона действуют 17 предприятий, которые занимаются разведением форели, осётра, клариевого сома, веслоноса и бестера. Поддерживают развитие предприятий благодаря программам Минсельхоза России. Работают в отрасли 19 кооперативов. Материалы по теме Рыба в Масловой Пристани под Белгородом могла погибнуть из-за электроудочек Гражданину Украины не разрешили вывезти из Белгородской области икру и копчёную рыбу Рыба и груша: какую начинку для вареников делают в Белгородской области