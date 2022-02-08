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Карп, амур и клариевый сом: белгородцы за год произвели почти 12 тыс. тонн рыбы

8 февраля 11:30
Фото: группа министерства сельского хозяйства в соцсети
В 2021 году в регионе произвели на 900 тонн больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в областном правительстве.

В прошлом году производство рыбы в Белгородской области увеличилось. За год в регионе произвели 11 901,6 тонны продукции — на 900 тонн больше, чем в 2020 году.

Всего в области произвели более 8 тыс. тонн товарной рыбы и более 3 тонн малька. По данным правительства области, производство рыбы в регионе увеличивается ежегодно.

Выращивают рыбу, как правило, в прудах, этим занимаются 62 рыбных хозяйства. Больше всего в регионе производят толстолобика, карпа и белого амура. Также на территории региона действуют 17 предприятий, которые занимаются разведением форели, осётра, клариевого сома, веслоноса и бестера.

Поддерживают развитие предприятий благодаря программам Минсельхоза России. Работают в отрасли 19 кооперативов.

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