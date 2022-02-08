Иномарка въехала в здание в центре Белгорода

Напомним, что 6 февраля в регионе произошло две смертельные аварии. В Красногвардейском районе столкнулись Peugeot и ВАЗ. На месте погибли пассажиры отечественного авто — женщина 33 лет и шестилетний мальчик. А в Валуйском горокруге после столкновения ВАЗ- 2114 и Audi А6 пострадал 23-летний пассажир первого авто. Он скончался в больнице.