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Иномарка въехала в здание в центре Белгорода

8 февраля 06:40
Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»
ДТП случилось рано утром 8 февраля на перекрёстке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова. Столкнулись Ford Focus и Audi 80. По информации МЧС, есть пострадавший.

На пересечении проспекта Славы и улицы Николая Чумичова 8 февраля столкнулись Ford Focus и Audi 80. После удара одна из иномарок въехала в здание.

Об аварии в службу спасения сообщили в 05:59. Как сообщили в МЧС, есть пострадавший.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

На месте ДТП работали четыре единицы техники и 13 человек: спасатели, госавтоинспекторы, медики.

Напомним, что 6 февраля в регионе произошло две смертельные аварии. В Красногвардейском районе столкнулись Peugeot и ВАЗ. На месте погибли пассажиры отечественного авто — женщина 33 лет и шестилетний мальчик. А в Валуйском горокруге после столкновения ВАЗ- 2114 и Audi А6 пострадал 23-летний пассажир первого авто. Он скончался в больнице.

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