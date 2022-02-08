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Губерниев рассказал о феномене российских фигуристов на Олимпиаде

8 февраля 11:57
Фото: Инстаграм Дмитрия Губерниева
Спортивный комментатор побеседовал с редакцией «Народных новостей» и объяснил причины восхищения российскими спортсменами за рубежом.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил феномен российских спортсменов на Олимпиаде. По данным издания, наиболее часто упоминаемыми персонами в англоязычных СМИ стали японский фигурист Ханю Юдзуру, российская фигуристка Камила Валиева и новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт.

Спортсменка Камила Валиева выиграла в короткой и произвольной программах в командном турнире. Упоминали юную фигуристку в англоязычных СМИ более 2,4 тыс. раз. Пишут, как правило, о победе в короткой программе и установлении нового олимпийского рекорда в 15 лет.

По словам Губерниева, российские спортсмены всегда готовы показать наивысшие результаты. Как отмечает спортивный комментатор, за команду и Россию всегда выступает кто-то особенный, поэтому медали в эстафетах так ценятся. Также он уточнил, что молодёжь прекрасно подготовилась к Олимпийским играм.

Всё это — заслуга Олимпийского комитета, Министерства спорта, команд и федераций, заявляет Губерниев. Он подчеркнул, что будет поддерживать спортсменов и рассказывать о них. На текущий момент российские спортсмены находятся на первой строчке в командном зачёте.

Российские фигуристы лидируют в командном турнире с результатом в 74 очка. Они обогнали сборную США и Японии, которые заработали 65 и 63 очка.

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