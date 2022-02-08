Губерниев рассказал о феномене российских фигуристов на Олимпиаде

По словам Губерниева, российские спортсмены всегда готовы показать наивысшие результаты. Как отмечает спортивный комментатор, за команду и Россию всегда выступает кто-то особенный, поэтому медали в эстафетах так ценятся. Также он уточнил, что молодёжь прекрасно подготовилась к Олимпийским играм.