Гладков: Рассмотрим ещё одно направление для авиаперелётов из Белгорода

Posted 8 февраля 2022, 14:53
Published 8 февраля 2022, 14:53
Modified 1 декабря, 08:51
Updated 1 декабря, 08:51
Власти региона планируют увеличить авиа пассажиропоток до 650 тыс. человек. В связи с этим в планах запустить рейсы из Белгорода в Астрахань. Вопросы о расширении географии полётов, безопасности на дорогах и увеличении пассажиропотоков губернатор Вячеслав Гладков обсудил с министром транспорта области Сергеем Евтушенко. На реализацию поставленных задач выделили 21 млрд рублей.
Из Белгорода уже стартовали субсидированные полёты до Ростова-на-Дону. Также полёты начались до Самары, сохранились рейсы в Казань, Екатеринбург и Минводы.
По спецтарифу пассажиры могут улететь в Нижний Новгород. На текущий момент в аэропорту рассматривают вопрос о запуске рейсов до Сочи, Волгограда и Калининграда. Отмечается, что в 2021 году на самолётах из областного центра летали более 582 тыс. пассажиров по 24 направлениям.
Как подчеркнул губернатор Гладков, в планах у властей также добавить дополнительный поезд до Симферополя и запустить экскурсионный поезд до Прохоровки. В 2022 году появится поезд на время дачного периода из Белгорода до Томаровки. В 2021 году по поручению главы региона запустили два поезда из Белгорода в Наумовку и ещё один до Ржавы. За прошедший год на поездах перевезли порядка 658 тыс. пассажиров.
Ещё одним вопросом стала безопасность на дорогах. В планах у властей привести в нормативное состояние 500 км дорог в регионе, 134 км из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Впервые по федеральной программе отремонтируют мосты. Кроме того, в Красногвардейском районе появится новая дорога от села Кулешовка до Никитовки.