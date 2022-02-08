Гладков: Рассмотрим ещё одно направление для авиаперелётов из Белгорода

Как подчеркнул губернатор Гладков, в планах у властей также добавить дополнительный поезд до Симферополя и запустить экскурсионный поезд до Прохоровки. В 2022 году появится поезд на время дачного периода из Белгорода до Томаровки. В 2021 году по поручению главы региона запустили два поезда из Белгорода в Наумовку и ещё один до Ржавы. За прошедший год на поездах перевезли порядка 658 тыс. пассажиров.