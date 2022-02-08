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Чаще всего белгородцы звонят на номер 122 в понедельник утром

8 февраля 12:19
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил вице-губернатор Белгородской области Евгений Мирошников. В пиковые часы ожидание ответа может затянуться, но когда ажиотаж утихает, звонившему ответят в течение минуты. В настоящее время в ожидании на линии могут находиться одновременно 300 человек.

Как отметил Мирошников, вызов врача на дом происходит в электронном виде через службу «122».

Мы проводим обучение наших специалистов, которые взаимодействуют с заявителями, чтобы они могли внести необходимую информацию. В среднем скорость общения после нескольких месяцев работы специалистов увеличивается, они более качественно задают вопросы, это позволяет быстрее вносить информацию.Евгений Мирошников

В среднем диалог с заявителем длится 2,5 минуты. Время ожидания ответа на линии разное — с 08:00 до 09:00 выше, в остальные периоды — минута.

В настоящий момент одновременно в ожидании на линии может находиться до 300 человек. Все звонки фильтруются. Если человек положил трубку, операторы стараются перезвонить, когда у них появляется свободное время.

Очень большая нагрузка в утренние часы, поэтому мы стараемся распределять, чтобы было больше операторов, которые отрабатывают утром. Вечером традиционно у нас идёт уменьшение звонков, поэтому акцентируемся на утренние часы, особенно в понедельник 8:00 — это самое пиковое количество обращений.Евгений Мирошников

В среднем 100 операторов обрабатывают порядка 6000 обращений в день. В ночное время в работе задействовано меньше людей. Дополнительные нагрузки: с 06:00 до 08:00 и с 21:00–23:00, и до 01:00. Затем до 06:00 нагрузка минимальная. Пиковые нагрузки — в понедельник после выходных. А со вторника по пятницу идёт плановое уменьшение обращений.

После приёма обращений все данные поступают в медицинскую информационную систему. Затем информация отображается у медорганизации, к которой прикреплён человек. Там же видно, когда врач выполнил заявку.

Мирошников также напомнил, что белгородцы могут записаться на приём к врачу самостоятельно через сервис «Электронная регистратура».

Белгородцы могут вызвать врача на дом с помощью сервиса «Электронная регистратура»
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#Новости#Номер 122#Операторы#Белгородцы#Евгений Мирошников#Линия#Ожидание#Эксклюзив#Медицина
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