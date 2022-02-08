Чаще всего белгородцы звонят на номер 122 в понедельник утром

В среднем 100 операторов обрабатывают порядка 6000 обращений в день. В ночное время в работе задействовано меньше людей. Дополнительные нагрузки: с 06:00 до 08:00 и с 21:00–23:00, и до 01:00. Затем до 06:00 нагрузка минимальная. Пиковые нагрузки — в понедельник после выходных. А со вторника по пятницу идёт плановое уменьшение обращений.