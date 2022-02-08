Белгородский правозащитник отсудил у полиции компенсацию за задержание после митинга

В судебном заседании 7 февраля ни Букшенко, ни Балахонов уже не присутствовали. Представитель УМВД России по Белгородской области Максим Коденцев в возражениях на исковое заявление указал всё те же данные из рапорта Дмитрия Букшенко о том, что сотрудники УМВД установили, что Соколов был одним из участников митинга. Представитель истца в ответ заметил, что эти данные уже были опровергнуты самим Дмитрием Букшенко. Представитель УМВД так и не пояснил, зачем он скопировал эту информацию в новый документ. Также он не смог объяснить, почему начальник оперативно-сыскного отдела Юрий Долженко говорил в суде о просьбе сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом Максима Балахонова помочь ему в доставлении в отдел, а сам Балахонов — о том, что он вовсе не собирался задерживать и доставлять Евгения Соколова в полицию и задержания как такового не было.