Белгородским земским работникам культуры хотят дать по 1 млн рублей на квартиры

На оперсовещании 7 февраля министр культуры региона Константин Курганский сообщил членам правительства, что профильное ведомство разработало программу «Земский работник культуры» для решения кадрового вопроса в посёлках и маленьких городах с населением до 50 тысяч человек. Проект рассчитан на шесть лет и продлится до 2027 года.