Белгородским земским работникам культуры хотят дать по 1 млн рублей на квартиры

На оперсовещании 7 февраля министр культуры региона Константин Курганский сообщил членам правительства, что профильное ведомство разработало программу «Земский работник культуры» для решения кадрового вопроса в посёлках и маленьких городах с населением до 50 тысяч человек. Проект рассчитан на шесть лет и продлится до 2027 года.
Как отметил Курганский, программа предусматривает выделение работнику культуры единовременной поддержки в размере 1 млн рублей, из которых 250 тысяч рублей — региональные средства. Предполагается, что такие выплаты станут стимулом для привлечения в отрасль перспективных специалистов.
При этом власти отметили, что работникам культуры предлагают тратить полученные деньги на жильё. Однако, очевидно, что полного решения проблемы с покупкой недвижимости выделенная сумма не даст.
Мы двумя руками как правительство региона поддерживаем механизм, решающий кадровые проблемы. Но хочется, чтобы механизм был рабочим. У нас большой опыт в субсидировании ипотеки и строительстве домов.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Участник программы «Земский работник культуры» должен будет отработать в учреждении в селе или небольшом городе пять лет со дня заключения договора.
Министр отметил, что сейчас сфере требуются преподаватели детских школ искусств, библиотекари, специалисты клубных учреждений. Благодаря программе ведомство намерено привлечь 140 сотрудников.
При этом из регионального бюджета на реализацию семилетней программы придётся потратить 35 млн рублей и 105 млн рублей — из федеральной казны. В 2022 году власти предлагают трудоустроить 11 специалистов.
Если говорить о стоимости квартир в регионе, то всего лишь за год в Белгороде недвижимость подорожала почти в 1,5 раза. Областной центр попал в топ-10 городов, в которых выросла стоимость квартир.
Также Белгород находится в топ-20 городов-лидеров по росту цен на «вторичку». За 2021-й квартиры подорожали на 29,9%. Средняя стоимость недвижимости составляла около 5 млн рублей.