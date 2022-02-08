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Белгородка помогла мошенникам ловить «мошенников» за 13 млн рублей

8 февраля 08:35
Фото: Бел.Ру
Женщина взяла 13 млн рублей кредитов в банках и перевела деньги на «безопасные» счета. После этого с ней связались и лжеполицейские, убедившие потерпевшую участвовать в поимке аферистов, сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции областного центра обратилась местная жительница и рассказала, что мошенники похитили у неё 13 млн рублей. Всего 300 тыс. рублей из них были личными сбережениями потерпевшей, остальные средства она взяла в кредит. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей с учётом страховок.

Как рассказала белгородка, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, после чего спросил, не меняла ли женщина привязанный к карте номер. Когда мужчина получил отрицательный ответ, он сообщил, что к её счёту пытаются получить доступ другие лица.

После этого потерпевшую переключали ещё на нескольких лжесотрудников банка, которые сообщили, что от её имени в банках пытаются оформить кредиты в пользу третьего лица.

Однако на этом аферисты не остановились. Потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил об операции по задержанию мошенников. При этом, по словам белгородки, номер, по которому звонили злоумышленники, определился как региональный и совпал с номером на сайте ведомства. Она поверила лжеправоохранителю, после чего последний убедил её взять несколько кредитов и перевести их на «безопасные» счета для погашения задолженности.

Для убедительности аферисты рассказывали женщине как вести себя с сотрудниками банка, якобы замешанных в хищении денег. Для большей убедительности они присылали ей фиктивные документы. В итоге белгородка доверилась аферистам и потеряла 13 млн рублей, которые взяла в кредит в четырёх банках. Общая сумма ущерба с учётом страховок составила 15 млн рублей.

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