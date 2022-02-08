Белгородка помогла мошенникам ловить «мошенников» за 13 млн рублей

Однако на этом аферисты не остановились. Потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил об операции по задержанию мошенников. При этом, по словам белгородки, номер, по которому звонили злоумышленники, определился как региональный и совпал с номером на сайте ведомства. Она поверила лжеправоохранителю, после чего последний убедил её взять несколько кредитов и перевести их на «безопасные» счета для погашения задолженности.