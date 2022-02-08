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Автоинспекторы под Белгородом помогли доставить в роддом беременную женщину

8 февраля 13:06
Женщине стало плохо, а её родители не знали, где именно находится медучреждение. Беременную оставили на сохранении, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

История произошла в Шебекино. Водитель, которого остановили для проверки документов, рассказал, что его дочь беременна и ей стало плохо. Женщину нужно было отвезти в роддом, но как добраться до него, родители не знали.

Автоинспекторы сопроводили машину и передали пациентку медикам. Сейчас женщина находится на сохранении.

Это не первый раз, когда автоинспекторы помогают автомобилистам и не только. В конце декабря в машине воронежцев стало плохо девятимесячному ребёнку, происшествие случилось в Алексеевском горокруге. Сотрудники ДПС сопроводили семью в больницу.

В Губкине автоинспекторы помогли довезти в медучреждение задыхавшегося шестилетнего мальчика. А в Старооскольском горокруге полицейские достали из снежной ловушки мужчину на инвалидной коляске.

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