С самого начала своей деятельности на государственной службе Андрей Чесноков проявил себя как новатор и инициатор различных социальных начинаний и преобразований. Так, в период управления департаментом молодежи Андрей Валерьевич организовал ряд красочных мероприятий: концертов, спортивных состязаний, конкурсов… Он всячески поддерживал волонтерское движение среди молодежи, ребята брали шефство над ветеранами, торжественно поздравляли в День Победы и другие праздники. Благодаря его усилиям вышло на новый уровень движение КВН в городе и области в целом.