Аэропорт Белгорода приостановил приём и отправку рейсов из-за тумана

В конце января в белгородском аэропорту дважды задерживали вылеты из-за погоды. 21 января задержали рейсы из областного центра в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как выяснилось позже, самолёт из Северной столицы приземлился по пути в Шереметьево, но дальше выполнить полёт не смог.