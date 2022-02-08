Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аэропорт Белгорода приостановил приём и отправку рейсов из-за тумана

8 февраля 07:55
Фото: «Бел.Ру»
Задерживаются самолёты из Минеральных Вод и Москвы, следует из информации на сайте аэропорта. Как уточнили в «Российской газете», туман повлиял на работу и других аэропортов в городах Центрального Черноземья.

8 февраля Белгород окутал туман. Из-за сложных погодных условий в аэропорту областного центра приостановили приём и отправку самолётов. Так, задерживаются рейсы из Кавказских Минеральных Вод и Москвы.

Туман также повлиял на работу аэропортов в Воронеже, Курске и Липецке. Авиасообщение планируют восстановить к 11:00, если улучшится погода.

В конце января в белгородском аэропорту дважды задерживали вылеты из-за погоды. 21 января задержали рейсы из областного центра в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как выяснилось позже, самолёт из Северной столицы приземлился по пути в Шереметьево, но дальше выполнить полёт не смог.

26 января задерживались рейсы из Белгорода в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Материалы по теме
Самолёт в аэропорту Белгорода выкатился за пределы взлётно-посадочной полосыБелгородский аэропорт временно закрыли из-за плохой погодыВыкатившийся за пределы ВПП самолёт Москва — Белгород отправили в столицу пустым
#Новости#Белгород#Аэропорт#Москва#Туман#Минеральные воды#Авиарейс#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18