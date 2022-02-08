Аэропорт Белгорода приостановил приём и отправку рейсов из-за тумана

8 февраля Белгород окутал туман. Из-за сложных погодных условий в аэропорту областного центра приостановили приём и отправку самолётов. Так, задерживаются рейсы из Кавказских Минеральных Вод и Москвы.
Туман также повлиял на работу аэропортов в Воронеже, Курске и Липецке. Авиасообщение планируют восстановить к 11:00, если улучшится погода.
В конце января в белгородском аэропорту дважды задерживали вылеты из-за погоды. 21 января задержали рейсы из областного центра в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как выяснилось позже, самолёт из Северной столицы приземлился по пути в Шереметьево, но дальше выполнить полёт не смог.