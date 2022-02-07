Вячеслав Владимирович Гладков

Новая должность в аппарате Заречного ждет Гладкова уже в 2005 году — его назначают первым заместителем главы города. В 2009 году, после того как мэр Заречного Геннадий Лисавкин снял с себя все должностные полномочия и перешел на другую работу, Гладков возглавил городскую администрацию. На посту мэра он проработал до 2016 года.