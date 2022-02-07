Вячеслав Владимирович Гладков

Posted 7 февраля 2022, 12:41
Published 7 февраля 2022, 12:41
Modified 20 мая 2024, 14:46
Updated 20 мая 2024, 14:46
Какой путь прошел политик до высокого назначения? Чем известен? И какой тактики придерживается в работе? Читайте в нашем материале.
Вячеслав Гладков родился в Пензе 15 января 1969 года. Его семья родом из села Кучки Каменского района Пензенской области. По словам будущего губернатора, там жили бабушка с дедушкой, а маму по распределению направили туда работать в сельской школе.
Фактически до окончания школы Гладков прожил в деревне, провел здесь и детство, и юные годы. Так что, по собственному признанию, не понаслышке знаком с сельской жизнью.
«Всё время старались проводить с бабушкой и дедушкой. Понимаю, что такое грядка свёклы длиной в километр, что такое гектар картошки — в 05:00 начинаешь её копать, к 22:00 заканчиваешь», — вспоминал как-то Вячеслав Владимирович на одной из пресс-конференций.
Также в беседе с журналистами Гладков рассказал о заветной мечте — в детстве он грезил о профессии летчика. Но жизнь сложилась так, что Вячеслав Владимирович получил образование управленца. В 1996 году он окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского по специальности «экономист».
Второе высшее образование Гладков получил уже в родной Пензе, окончив ПГУ по специальности «муниципальное управление». И наконец, уже имея за плечами солидный опыт управленческой работы, Вячеслав Владимирович становится выпускником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с дипломом магистра менеджмента.
Впрочем, Гладков представляет именно тот тип людей, которые следуют девизу «учиться никогда не поздно». В 2012 году он защитил кандидатский минимум. А совсем недавно, в 2020-м, прошел курс программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления.
Свою трудовую деятельность Вячеслав Гладков начал в должности экономиста в пензенском ОАО «ПУС» в 1997 году. За три года прошел путь от рядового специалиста до руководителя финансовой группы.
В 2000 году Вячеслав Владимирович перешел на работу в администрацию города Заречный Пензенской области. Устроился начальником экономического отдела, а уже через два года стал заместителем мэра по вопросам экономики и рыночных отношений.
Новая должность в аппарате Заречного ждет Гладкова уже в 2005 году — его назначают первым заместителем главы города. В 2009 году, после того как мэр Заречного Геннадий Лисавкин снял с себя все должностные полномочия и перешел на другую работу, Гладков возглавил городскую администрацию. На посту мэра он проработал до 2016 года.
Затем карьерный путь политика продолжился уже за пределами родного региона. Осенью 2016 года он принимает приглашение на должность вице-губернатора Севастополя. На этом ответственному посту Гладков проводит две крупные избирательные кампании по выборам губернатора (2017) и президента (2018) и летом 2018 года получает новое назначение. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров утвердил его в должности зампреда краевого правительства.
В 2020 году, после досрочной отставки губернатора Белгородской области Евгения Савченко, президент Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Вячеслава Гладкова. В сентябре 2021 года за кандидатуру Гладкова от партии «Единая Россия» проголосовало 78,79% белгородцев, что означало его безоговорочную победу.
Сведения о доходах губернаторов за 2021 год еще не обнародованы. А вот за 2020-й глава Белгородской области задекларировал весьма высокий доход — 3,7 млн рублей. По крайней мере, он заработал больше, чем трое других кандидатов в губернаторы Белгородской области, — об этом говорит журналистская аналитика.
Также на его имя записана одна третья доля в квартире площадью 60,7 кв. м, гараж площадью 75,2 кв. м и земельный участок 24,9 кв. м. К слову, супруга Гладкова подала декларацию на 1,7 млн рублей.
Активная вовлеченность в развитие региона обусловила высокий индекс доверия Гладкову со стороны белгородцев. Губернатор часто оказывается в различных рейтингах. Так, в 2021 году он попал в рейтинг губернаторов от Медиалогии с весьма значимым индексом, означающим частоту упоминаний в СМИ.
Также в прошлом году Гладков возглавил топ влиятельных персон Белгородской области и вошел в ряд рейтингов от ЦПАСИ, демонстрирующих значимость российских губернаторов в глазах аудитории социальных сетей.
С самого начала своей деятельности на посту губернатора Вячеслав Гладков удивил граждан своей открытостью. Он активно вел социальные сети, составляя планы и публикуя отчеты. Не редкостью стали встречи с прессой, в ходе которых звучали и острые, злободневные, и личные вопросы.
С назначением Гладкова главой региона сюда стали поступать дотации из федерального бюджета и в области начали возрождаться многие социальные программы. Губернатор Белгородской области работает над улучшением системы здравоохранения, образования, развитием инфраструктуры в жилых массивах и микрорайонах.
Отдельную работу Гладков проводит с молодежью. Призывая ее не уезжать в большие города, а совершенствоваться на родине, он интересуется, что могло бы стать стимулом для ребят.
В копилке регалий Гладкова множество разных наград. В 2003 году он был награжден медалью «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России». В 2006-м ему вручили ведомственную медаль Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи».
Награжден знаками отличия «Академик И. В. Курчатов» IV степени, «За содействие МВД России».
В 2008 году на ежегодном конкурсе Минрегионразвития одержал победу в номинации «Лучший муниципальный служащий».
Имеет почетные грамоты губернатора Пензенской области, Минрегионразвития РФ, МВД и других ведомств.
Вячеслав Гладков женат. В новогоднюю ночь они вместе с супругой выложили поздравление с Новым годом для жителей Белгородской области. У супругов четверо детей и одна внучка.