Во вторник Белгородскую область накроет дождём

На территории региона обещают от 3˚ ниже нуля до 2˚ тепла ночью, днём от 1˚ до 4˚ тепла. При этом временами выпадут осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, на дорогах — гололедица.
В Белгороде в тёмное время суток ожидается +1˚ и осадки, днём +2˚ и снег с дождём. В Валуйках ночью будет такая же температура и осадки, днём потеплеет до +3˚, снег с дождём продолжится.
Ночью в Новом Осколе обещают 0˚ и высокую вероятность выпадения снега с дождём. Днём потеплеет до +3˚, а снег с дождём усилятся. Во вторник в Старом Осколе синоптики обещают мокрый снег и 1˚ тепла, днём температура сохранится на прежнем уровне, а осадки усилятся.