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Во вторник Белгородскую область накроет дождём

7 февраля 11:33
Фото: Бел.Ру
8 февраля в регионе синоптики обещают облачную погоду и осадки. Выпадет мокрый снег, местами пройдут дожди, сообщают в областном ГУ МЧС.
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Погода

На территории региона обещают от 3˚ ниже нуля до 2˚ тепла ночью, днём от 1˚ до 4˚ тепла. При этом временами выпадут осадки в виде мокрого снега, местами пройдут дожди, на дорогах — гололедица.

В Белгороде в тёмное время суток ожидается +1˚ и осадки, днём +2˚ и снег с дождём. В Валуйках ночью будет такая же температура и осадки, днём потеплеет до +3˚, снег с дождём продолжится.

Ночью в Новом Осколе обещают 0˚ и высокую вероятность выпадения снега с дождём. Днём потеплеет до +3˚, а снег с дождём усилятся. Во вторник в Старом Осколе синоптики обещают мокрый снег и 1˚ тепла, днём температура сохранится на прежнем уровне, а осадки усилятся.

#Новости#Погода#Погода в Белгородской области#Общество
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