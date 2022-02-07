В России усложнили ЕГЭ по математике

Ученикам 11-х классов в 2022 году вновь необходимо выбирать между написанием базовой и профильной математики. Базовая математика понадобится тем, кому нужен аттестат, а профильная — тем, кто планирует поступать в университеты.
По словам Елены Третьяковой, в математике базового уровня разработчики добавили практико-ориентированные тестовые задания — задачи с геометрическими фигурами и построением простейших математических моделей.
В профильной математике разработчики полностью исключили из КИМов простые задания базового уровня. Были усложнены задачи по геометрии и алгебре, а также добавлены задания по теории вероятности повышенного уровня сложности.
Ребята, которые поступают в вуз, должны обладать знаниями именно профильной математики.Елена Третьякова
Напомним, в текущем году сократили время написания ЕГЭ по обществознанию и истории, а вот экзамен по иностранным языкам увеличили.