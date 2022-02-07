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В России усложнили ЕГЭ по математике

7 февраля 08:24
Фото: ИА «Бел.Ру»
Из экзамена по профильной математике исчезли простые задачи, а в базовом уровне добавились практические задания. Информацию озвучила на брифинге начальник департамента по контролю и надзору в сфере образования Белгородской области Елена Третьякова.
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ЕГЭ

Ученикам 11-х классов в 2022 году вновь необходимо выбирать между написанием базовой и профильной математики. Базовая математика понадобится тем, кому нужен аттестат, а профильная — тем, кто планирует поступать в университеты.

По словам Елены Третьяковой, в математике базового уровня разработчики добавили практико-ориентированные тестовые задания — задачи с геометрическими фигурами и построением простейших математических моделей.

В профильной математике разработчики полностью исключили из КИМов простые задания базового уровня. Были усложнены задачи по геометрии и алгебре, а также добавлены задания по теории вероятности повышенного уровня сложности.

Ребята, которые поступают в вуз, должны обладать знаниями именно профильной математики.Елена Третьякова

Напомним, в текущем году сократили время написания ЕГЭ по обществознанию и истории, а вот экзамен по иностранным языкам увеличили.

Школьникам сократили время ЕГЭ по нескольким предметам
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