В России похороны могут стать госуслугой

Парламентарии в феврале внесли в Госдуму новый законопроект о ведении похоронной деятельности. Закон направлен на получение лицензии для юридических лиц, работающих в указанной сфере, а также для защиты граждан и пресечения противоправных действий со стороны участников процесса.
По данным издания, в законе отражено то, что теперь похороны должны стать госуслугой, а организации должны получать разрешения на ведение вышеуказанной деятельности. Кроме того, компании внесут в специальный реестр. Так, полностью изменится действующее с 1996 года законодательство в похоронной сфере. На текущий момент инициатива находится в стадии доработки.
Согласно законопроекту, в отрасли начнут применять достижения цифровизации и установят государственный надзор, чтобы избежать противоправных действий. По новому законодательству юридическим лицам придётся получать разрешения через уполномоченные органы, подавать соответствующие заявки необходимо через портал Госуслуг.
Позже получившие разрешения организации внесут в специальный реестр. Там же будет отражено, какие ритуальные службы признали недобросовестными. Также появится реестр с данными о кладбищах и местах захоронений. Авторы законопроекта предлагают расширить круг ответственных за места захоронения лиц. По мнению депутатов, предложение поможет решить проблему брошенных могил.
Также сообщается, что на текущий момент в действующем законодательстве предусмотрено, что вести похоронную деятельность могут только специализированные службы, организованные органами местного самоуправления. Несмотря на это на практике заниматься похоронами могут все желающие, поскольку чётких стандартов и регламентов по захоронению нет.