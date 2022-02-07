В России похороны могут стать госуслугой

По данным издания, в законе отражено то, что теперь похороны должны стать госуслугой, а организации должны получать разрешения на ведение вышеуказанной деятельности. Кроме того, компании внесут в специальный реестр. Так, полностью изменится действующее с 1996 года законодательство в похоронной сфере. На текущий момент инициатива находится в стадии доработки.