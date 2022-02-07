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В России похороны могут стать госуслугой

7 февраля 14:03
Фото: Бел.Ру
С инициативой изменений в законодательстве о похоронном деле вступили депутаты Госдумы. По новому закону похоронные бюро должны получать лицензии, после чего из внесут в специальный реестр, сообщают «Новые известия».

Парламентарии в феврале внесли в Госдуму новый законопроект о ведении похоронной деятельности. Закон направлен на получение лицензии для юридических лиц, работающих в указанной сфере, а также для защиты граждан и пресечения противоправных действий со стороны участников процесса.

По данным издания, в законе отражено то, что теперь похороны должны стать госуслугой, а организации должны получать разрешения на ведение вышеуказанной деятельности. Кроме того, компании внесут в специальный реестр. Так, полностью изменится действующее с 1996 года законодательство в похоронной сфере. На текущий момент инициатива находится в стадии доработки.

Согласно законопроекту, в отрасли начнут применять достижения цифровизации и установят государственный надзор, чтобы избежать противоправных действий. По новому законодательству юридическим лицам придётся получать разрешения через уполномоченные органы, подавать соответствующие заявки необходимо через портал Госуслуг.

Позже получившие разрешения организации внесут в специальный реестр. Там же будет отражено, какие ритуальные службы признали недобросовестными. Также появится реестр с данными о кладбищах и местах захоронений. Авторы законопроекта предлагают расширить круг ответственных за места захоронения лиц. По мнению депутатов, предложение поможет решить проблему брошенных могил.

Также сообщается, что на текущий момент в действующем законодательстве предусмотрено, что вести похоронную деятельность могут только специализированные службы, организованные органами местного самоуправления. Несмотря на это на практике заниматься похоронами могут все желающие, поскольку чётких стандартов и регламентов по захоронению нет.

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#Новости#Госуслуга#Похороны#Общество
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