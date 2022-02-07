В Белгородской области коронавирусом болеют 242 врача

Напомним, в начале февраля коронавирусом болели 20 врачей шестой поликлиники и 30% медиков четвёртой детской поликлиники. Также напряжённая ситуация с увеличением числа больных медиков наблюдалась в Старом Осколе. Из-за роста заболеваний в поликлиниках области возник дефицит кадров, в больницах не хватает работников для приёма пациентов и консультаций. Чтобы решить проблему, власти предоставляют медикам машины областного правительства, чтобы они могли быстрее обслуживать больных.