Как сообщил Андрей Иконников, в Белгородской области коронавирусом болеют 242 врача и 524 сотрудника младшего медицинского звена.
В зоне риска врачи, которые постоянно находятся в контакте с ковид-пациентами.Андрей Иконников
Напомним, в начале февраля коронавирусом болели 20 врачей шестой поликлиники и 30% медиков четвёртой детской поликлиники. Также напряжённая ситуация с увеличением числа больных медиков наблюдалась в Старом Осколе. Из-за роста заболеваний в поликлиниках области возник дефицит кадров, в больницах не хватает работников для приёма пациентов и консультаций. Чтобы решить проблему, власти предоставляют медикам машины областного правительства, чтобы они могли быстрее обслуживать больных.
Сегодня, 7 февраля, стало известно, что ковидом заболели 50 операторов кол-центра 122. В ближайшее время их заменят другими сотрудниками.