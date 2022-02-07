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В Белгородской области коронавирусом болеют 242 врача

7 февраля 12:56
Фото: ИА «Бел.Ру»
О количестве заболевших медработников сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников в ходе брифинга.

Как сообщил Андрей Иконников, в Белгородской области коронавирусом болеют 242 врача и 524 сотрудника младшего медицинского звена.

В зоне риска врачи, которые постоянно находятся в контакте с ковид-пациентами.Андрей Иконников

Напомним, в начале февраля коронавирусом болели 20 врачей шестой поликлиники и 30% медиков четвёртой детской поликлиники. Также напряжённая ситуация с увеличением числа больных медиков наблюдалась в Старом Осколе. Из-за роста заболеваний в поликлиниках области возник дефицит кадров, в больницах не хватает работников для приёма пациентов и консультаций. Чтобы решить проблему, власти предоставляют медикам машины областного правительства, чтобы они могли быстрее обслуживать больных.

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что ковидом заболели 50 операторов кол-центра 122. В ближайшее время их заменят другими сотрудниками.

В белгородском кол-центре 122 заболели почти 50 операторов
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