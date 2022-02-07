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В белгородском СК рассказали подробности гибели работника Яковлевского ГОКа

7 февраля 09:03
Фото: Следственный комитет по Белгородской области
Трагедия произошла 5 февраля. Проходчика зажало погрузочно-доставочной машиной. По факту смерти работника проводят проверку, сообщили в ведомстве.

Следком проводит проверку после гибели работника в шахте Яковлевского ГОКа. Проходчик получил смертельные травмы после того, как его зажало корпусом погрузочно-доставочной машины.

Инцидент произошёл на предприятии 5 февраля. Проходчик получил травмы, несовместимые с жизнью, на глубине 370 метров. Бригада предприятия на тот момент проводила работы по установке и креплению балок, которые доставляла погрузочная машина.

Когда работы были приостановлены, сотрудник попытался попасть в кабину машины, однако его зажало корпусом техники. В результате несчастного случая 45-летний мужчина скончался.

Место происшествия осмотрел следователь. Ведомство изъяло документацию по эксплуатации машины и технике безопасности при проведении работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Свою проверку проводит и областная прокуратура.

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