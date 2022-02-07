В белгородском СК рассказали подробности гибели работника Яковлевского ГОКа

Следком проводит проверку после гибели работника в шахте Яковлевского ГОКа. Проходчик получил смертельные травмы после того, как его зажало корпусом погрузочно-доставочной машины.
Инцидент произошёл на предприятии 5 февраля. Проходчик получил травмы, несовместимые с жизнью, на глубине 370 метров. Бригада предприятия на тот момент проводила работы по установке и креплению балок, которые доставляла погрузочная машина.
Когда работы были приостановлены, сотрудник попытался попасть в кабину машины, однако его зажало корпусом техники. В результате несчастного случая 45-летний мужчина скончался.
Место происшествия осмотрел следователь. Ведомство изъяло документацию по эксплуатации машины и технике безопасности при проведении работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Свою проверку проводит и областная прокуратура.