В белгородском минздраве назвали показания к ПЦР-тестированию детей

Как сообщила «Бел.Ру» жительница областного центра, недавно её сын заболел — поднялась температура, болело горло и появился насморк. В поликлинике врач поставил диагноз — острый фарингит. Делать тест на ковид медик отказался, сославшись на то, что у ребёнка нет на это показаний.
Во время брифинга главврач детской областной больницы Белгорода Ирина Кизилова сообщила, что показаниями к ПЦР-тесту являются признаки простуды, прямой контакт с заболевшим и карантин в детском саду или школе из-за ковида. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников также подчеркнул, что тестировать на коронавирус должны всех больных с ОРВИ.
Желание человека здесь не учитывается, потому что врач отвечает за пациента. Если врач назначил — значит, назначил. По идее, все больные с ОРВИ должны тестироваться.Андрей Иконников
Напомним, в ноябре 2021 года глава регионального Роспотребнадзора Елена Оглезнева сообщала, что в санитарных правилах появилось требование тестировать на ковид пациентов с ОРВИ. Детей с признаками коронавируса начали тестировать ещё в октябре прошлого года. Как отмечали в правительстве, это должно было минимизировать распространение болезни среди детей.