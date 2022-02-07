В белгородском минздраве назвали показания к ПЦР-тестированию детей

Напомним, в ноябре 2021 года глава регионального Роспотребнадзора Елена Оглезнева сообщала, что в санитарных правилах появилось требование тестировать на ковид пациентов с ОРВИ. Детей с признаками коронавируса начали тестировать ещё в октябре прошлого года. Как отмечали в правительстве, это должно было минимизировать распространение болезни среди детей.