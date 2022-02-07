Школьникам сократили время ЕГЭ по нескольким предметам

В 2022 году для школьников сократили время написания ЕГЭ по нескольким предметам. По словам Елены Третьяковой, экзамен по истории уменьшили на 55 минут. Время, отведённое на написание экзамена, теперь составляет 3 часа. Ранее школьники сдавали предмет 3 часа 55 минут.