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Школьникам сократили время ЕГЭ по нескольким предметам

7 февраля 06:55
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом журналистам рассказала начальник департамента по контролю и надзору в сфере образования Белгородской области Елена Третьякова.
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ЕГЭ

В 2022 году для школьников сократили время написания ЕГЭ по нескольким предметам. По словам Елены Третьяковой, экзамен по истории уменьшили на 55 минут. Время, отведённое на написание экзамена, теперь составляет 3 часа. Ранее школьники сдавали предмет 3 часа 55 минут.

Помимо этого, на 25 минут уменьшено время экзамена по обществознанию. Школьники будут сдавать экзамен 3 часа 30 минут. Елена Третьякова подчеркнула, что обществознание — один из самых выбираемых среди школьников предметов.

Кроме того, время экзамена по иностранным языкам в 2022 году увеличили на 10 минут.

Хочу напомнить, что иностранный язык у нас состоит из двух частей — устной (раздел говорения) и письменной (когда идут ответы на вопросы).Елена Третьякова

В текущем году в Белгородской области будут работать 36 пунктов сдачи экзаменов. Ученикам 11-х классов необходимо сдать два обязательных предмета. Тем, кто планирует поступление в вуз, придётся сдавать предметы по выбору.

Какие предметы придётся сдавать школьникам на ЕГЭ в 2022 году
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