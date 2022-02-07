Школьникам сократили время ЕГЭ по нескольким предметам

В 2022 году для школьников сократили время написания ЕГЭ по нескольким предметам. По словам Елены Третьяковой, экзамен по истории уменьшили на 55 минут. Время, отведённое на написание экзамена, теперь составляет 3 часа. Ранее школьники сдавали предмет 3 часа 55 минут.
Помимо этого, на 25 минут уменьшено время экзамена по обществознанию. Школьники будут сдавать экзамен 3 часа 30 минут. Елена Третьякова подчеркнула, что обществознание — один из самых выбираемых среди школьников предметов.
Кроме того, время экзамена по иностранным языкам в 2022 году увеличили на 10 минут.
Хочу напомнить, что иностранный язык у нас состоит из двух частей — устной (раздел говорения) и письменной (когда идут ответы на вопросы).Елена Третьякова
В текущем году в Белгородской области будут работать 36 пунктов сдачи экзаменов. Ученикам 11-х классов необходимо сдать два обязательных предмета. Тем, кто планирует поступление в вуз, придётся сдавать предметы по выбору.