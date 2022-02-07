Ректор Ухтинского ГТУ: Более 90% выпускников остаются работать в Коми

На сегодняшний день в регионе существует вариативная сеть ссузов, в которую входят 32 учебных заведения. Всего в техникумах и колледжах республики обучаются в настоящее время 19 тысяч человек, пишет kp.ru. Обучение осуществляется по 141 направлению, при этом большая часть из них входит в перечень самых актуальных профессий в Коми. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минобрнауки региона Наталья Якимова.