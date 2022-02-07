Ректор Ухтинского ГТУ: Более 90% выпускников остаются работать в Коми

В конференции также приняли участие эксперты из числа федеральных и региональных специалистов отрасли. Мероприятие было организовано в пресс-центре «Комсомольской правды».
На сегодняшний день в регионе существует вариативная сеть ссузов, в которую входят 32 учебных заведения. Всего в техникумах и колледжах республики обучаются в настоящее время 19 тысяч человек, пишет kp.ru. Обучение осуществляется по 141 направлению, при этом большая часть из них входит в перечень самых актуальных профессий в Коми. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минобрнауки региона Наталья Якимова.
Более того, по словам Натальи Якимовой, данный список направлений обучения растет постоянно, с каждым годом в него включаются от двух до пяти новых специальностей. Серьезную работу в данном направлении ведет ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней.
Так, в госуниверситете с недавнего времени действует программа переподготовки студентов со средним профессиональным образованием в сфере переработки нефти и газа. Срок обучения - 2,5 года.
Кроме того, в ближайшее время в вузе также будет создана новая химико-технологическая кафедра, благодаря чему учреждение сможет выпускать специалистов в области нефте- и газопереработки. В начале обучения студентам будут даны общие теоретические знания, а затем они приступят к практике.
Однако для этого вузу требуется приобрести лаборатории, программные средства и спецоборудование. Аттестация студентов должна проходить в форме практических экзаменов, чтобы привлечь работодателя уже на этапе выпускных работ, считает ректор УГТУ.
«Мы понимаем, что без этого никак. Если мы не будем учить ребят на современном оборудовании, у них просто нет будущего в профессии. Исключительно поэтому мы вкладываемся в развитие системы среднего профессионального образования», - сообщил ректор вуза.
Известно, что молодые люди, преимущественно в возрасте от 15 до 34 лет, уезжают за пределы Республики Коми и не возвращаются. При этом около 34% мигрирующей молодежи - это квалифицированные кадры.
«От 65 до 85% наших выпускников устраиваются работать по профессии, эта доля от года к году растет. Из них примерно 94% остаются работать в Республике Коми. Мы видим решение проблемы в комплексном подходе», - прокомментировал Руслан Агиней.
При этом ректор УГТУ подчеркнул, что в республике создаются условия для экономического роста и улучшения качества жизни как со стороны региональных властей, так и муниципальных. Также расширяются производства и открываются новые компании. Между тем вузы способствуют культурному росту в регионе, обучая молодое поколение.
«Мы работаем в тесной связке на одну общую цель, и только так мы сможем повысить привлекательность жизни в нашей родной республике», - подытожил ректор.