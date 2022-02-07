Пропавшего в августе 2017 года белгородца объявили в розыск

Полицейские просят жителей региона помочь найти Сергея Ветрова 1991 года рождения. В августе 2017 года он ушёл из дома и без вести пропал.
Среди особых примет — заикание при волнении, а также шрам на правой ноге длиной около 20 см. На вид молодому мужчине 25–30 лет. Его рост около 180–186 см, телосложение худощавое, волосы светлые.
Если вы видели белгородца, сообщите об этом в полицию по номеру 02.
Также в регионе ищут пропавшего 15-летнего подростка из Губкина. О его местонахождении ничего не известно с 6 февраля.