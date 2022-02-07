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Пропавшего в августе 2017 года белгородца объявили в розыск

7 февраля 14:52
Фото: «Бел.Ру»
Среди особых примет молодого мужчины указаны шрам на ноге и заикание при волнении. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Полицейские просят жителей региона помочь найти Сергея Ветрова 1991 года рождения. В августе 2017 года он ушёл из дома и без вести пропал.

Среди особых примет — заикание при волнении, а также шрам на правой ноге длиной около 20 см. На вид молодому мужчине 25–30 лет. Его рост около 180–186 см, телосложение худощавое, волосы светлые.

Сергей Ветров
Фото: УМВД России по Белгородской области

Если вы видели белгородца, сообщите об этом в полицию по номеру 02.

Также в регионе ищут пропавшего 15-летнего подростка из Губкина. О его местонахождении ничего не известно с 6 февраля.

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#Новости#Белгород#Розыск#Полиция#Происшествия
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