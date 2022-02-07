Предприниматель задолжал администрации Старого Оскола почти 4 млн рублей

Предприниматель задолжал администрации Старооскольского городского округа более 3,9 млн рублей за аренду участка. Погашать задолженность он не торопился. Повлиял на должника только арест элитной иномарки.
Администрация городского округа обращалась в арбитражный суд. По решению инстанции с должника должны были взыскать более 3,9 млн рублей. Вовремя долг староосколец не погасил, поэтому с него взыскали ещё и исполнительный сбор в размере 278 тыс. рублей.
Чтобы повлиять не предпринимателя, приставы запретили ему уезжать из России, запретили регистрационные действия в отношении его машины, а также обратили взыскание на счета бизнесмена. Принятые меры на него никак не повлияли.
Только арест автомобиля помог приставам взыскать деньги. В результате предприниматель оплатил долг перед администрацией и по исполнительному производству в объёме более 4,2 млн рублей.