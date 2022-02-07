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После болезни коронавирусом больше недели ПЦР-тест для выписки можно не сдавать

7 февраля 06:50
Фото: Бел.Ру
Длительность лечения при этом должна составлять более недели. Если пациент болел коронавирусом меньше семи дней, то тест сдавать придётся, как и раньше.

В России разрешили больше не сдавать ПЦР-тесты для выписки после перенесённого ковида. Коснутся нововведения только тех, кто болел больше недели. Если пациент находился на лечении меньше семи дней, то сдача теста останется обязательной. Соответствующее постановление вступило в силу в воскресенье, 6 февраля.

Как сообщает издание, изменения коснулись и тех, кто лечился в стационарах, и тех, кто проходил амбулаторное лечение. Для выписки тем, кто лечился меньше недели, потребуется отрицательный тест.

Также уточняется, что выписка пациентов, лечащихся в медучреждениях, для продолжения амбулаторного лечения может осуществляться и до сдачи теста. Исключением стали только те пациенты, которые живут в учреждениях соцобслуживания, общежитиях и гостиницах.

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