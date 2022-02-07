Под Белгородом в смертельном ДТП погибли мать и шестилетний ребёнок

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Валуйском городском округе. 23-летняя девушка ехала за рулём ВАЗа, однако не справилась с управлением и врезалась в иномарку Audi. В результате столкновения пострадали водители и 53-летняя пассажирка иномарки. Также с травмами в больницу доставили 23-летнего пассажира отечественного авто. Молодой человек скончался в медучреждении от полученных травм.