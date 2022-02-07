Под Белгородом в смертельном ДТП погибли мать и шестилетний ребёнок

В Красногвардейском районе 6 февраля произошла смертельная авария, в которой погибли 33-летняя женщина и шестилетний мальчик. Происшествие случилось на трассе М4 в 19:30. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу для обгона и в результате столкнулся с ВАЗом. Пассажиры отечественного автомобиля скончались на месте. Обоих водителей и 32-летнего пассажира иномарки отправили в больницу.
Ещё одно смертельное ДТП произошло в Валуйском городском округе. 23-летняя девушка ехала за рулём ВАЗа, однако не справилась с управлением и врезалась в иномарку Audi. В результате столкновения пострадали водители и 53-летняя пассажирка иномарки. Также с травмами в больницу доставили 23-летнего пассажира отечественного авто. Молодой человек скончался в медучреждении от полученных травм.
В Яковлевском городском округе на дороге Томаровка — Стрелецкое — Задельное 6 февраля 52-летний водитель Chevrolet не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 37-летний и 39-летний пассажиры.